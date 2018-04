John Cena und Nikki Bella trennen sich

vor 37 Minuten

NEW YORK - Die Wrestling-Stars John Cena (40) und Nikki Bella (34) wollen doch nicht "Ja" zueinander sagen. In einem gemeinsamen Statement gaben beide am Sonntag (Ortszeit) bekannt, dass sie ihre Beziehung beendet hätten: "Diese Entscheidung war schwierig für uns, wir empfinden aber weiterhin viel Liebe und Respekt füreinander."

Die Wrestling-Stars John Cena und Nikki Bella gehen getrrennte Wege. © Richard Shotwell (dpa)



Die beiden baten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Das Paar war seit sechs Jahren zusammen und hatte sich vor einem Jahr während der Live-Übertragung eines Wrestling-Kampfes verlobt. Cena ist in Deutschland vor allem als Schauspieler bekannt, er hatte Auftritte in Filmen wie "Dating Queen" und "Daddy's Home".

dpa