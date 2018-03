John Grisham: Männer schreiben nicht gut über Sex

MÜNCHEN - US-Bestsellerautor John Grisham (63) kann keine Sexszenen schreiben. Dies verriet er im "Süddeutsche Zeitung Magazin".

Frauen können besser über Sex schreiben, meint John Grisham. © Marcus Brandt (dpa)



Wenn er in einem Buch zu einer erotischen Situation gelange, frage er sich: "Was soll ich jetzt tun? Körperteile und Orgasmen beschreiben? Ich kann das nicht." Grisham ist überzeugt: "Männer schreiben generell nicht gut über Sex. Frauen schon."

An Ideen für neue Bücher mangele es ihm dagegen nicht: "Etwa ein Dutzend" Einfälle habe er im Computer. "Eine Idee muss gären, man muss sie hinlegen, damit sie irgendwann von allein aufsteht. Das kann Jahre dauern."

Grisham veröffentlicht seit rund 20 Jahren Romane aus der Welt der Gerichte und Anwälte. In seinem neuen Buch "Forderung" stellt er die Juristenausbildung in den USA und ihre Schattenseiten für die Studenten in den Mittelpunkt.

Dem Autor macht die schwindende Lesebereitschaft Sorge: "Bei jedem Roman von mir sind die Verkaufszahlen rückläufig. Kein Jugendlicher liest mehr. Sogar ich komme immer seltener zum Lesen."

