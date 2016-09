Kalenderblatt 2016: 12. September

vor 55 Minuten

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. September 2016:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. © dpa



Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa



37. Kalenderwoche

256. Tag des Jahres

Noch 110 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Gerfrid, Guido, Maria

HISTORISCHE DATEN

2015 - Der politisch weit links stehende Unterhausabgeordnete Jeremy Corbyn wird zum neuen Vorsitzenden der britischen Labour- Party gewählt.

2014 - Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verbietet der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) jede Betätigung in Deutschland.

2006 - Papst Benedikt XVI. löst mit kritischen Äußerungen über den Propheten Mohammed bei einer Vorlesung in Regensburg wütende Proteste in der muslimischen Welt aus.

2001 - Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) bezeichnet die Terroranschläge in den USA vom Vortag in einer Regierungserklärung im Bundestag als eine «Kriegserklärung an die zivilisierte Welt». Er versicherte den USA die «uneingeschränkte Solidarität Deutschlands».

1990 - Die Außenminister der USA, der UdSSR, Großbritanniens, Frankreichs, der Bundesrepublik und der DDR unterzeichnen in Moskau den Zwei-plus-Vier-Vertrag zur deutschen Wiedervereinigung

1974 - Kaiser Haile Selassie von Äthiopien wird vom Militär gestürzt.

1961 - Der Schweizer Bundesrat erklärt den «Schweizerpsalm» zur Nationalhymne.

1949 - Theodor Heuss wird von der Bundesversammlung in Bonn zum ersten Bundespräsidenten gewählt.

1942 - Das deutsche U-Boot «U 156» versenkt im Atlantik den britischen Truppentransporter «Laconia». Von den mehr als 2700 Personen an Bord überleben nur etwa 1100.

AUCH DAS NOCH

2012 - dpa meldet: Die Hälfte des Inhalts hatte sie schon gegessen, als eine Frau in England einen lebenden Frosch in einer Tüte mit fertig geschnittenem Salat fand. Das grün-braune Tier war dank seiner Farbe bestens getarnt, erzählte die Frau dem Sender BBC. Die Supermarktkette, bei der sie eingekauft hatte, entschuldigte sich und erklärte, es handle sich um einen Einzelfall.

GEBURTSTAGE

1981 - Jennifer Hudson (35), amerikanische Sängerin und Schauspielerin («Dreamgirls»)

1976 - Maciej Zurawski (40), polnischer Fußballer, Celtic Glasgow 2005-2008

1966 - Ralf Bauer (50), deutscher Schauspieler («Gegen den Wind»)

1959 - Sigmar Gabriel (57), deutscher Politiker (SPD), Bundeswirtschaftsminister seit 2013, Vorsitzender der SPD seit 2009

1941 - Günter Rexrodt, deutscher Politiker (FDP), Bundeswirtschaftsminister 1993-1998, gest. 2004

TODESTAGE

2014 - Ian Paisley, nordirischer Politiker, Gründungsmitglied der protestantischen Democratic Unionist Party (DUP), geb. 1926

2006 - Thilo Koch, deutscher Journalist, Gründer des ARD- «Weltspiegels», erster Washington-Korrespondent der ARD, geb. 1920

dpa