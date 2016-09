Kalenderblatt 2016: 16. September

37. Kalenderwoche

260. Tag des Jahres

Noch 106 Tage bis zum Jahresende Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Cyprian, Edith, Julia, Johannes, Kornelius

HISTORISCHE DATEN

2014 - Das Europaparlament und das ukrainische Parlament in Kiew ratifizieren ein umfassendes Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine. Beide Parlamente sind per Video zu einer gemeinsamen Sitzung verbunden.

2011 - Bei einer Flugshow in Reno (US-Bundesstaat Nevada) prallt eine Oldtimer-Maschine im Sturzflug auf die Erde. Mindestens neun Menschen kommen ums Leben.

2009 - Der Portugiese José Manuel Barroso bleibt Präsident der EU-Kommission. Das Europaparlament stimmt in Straßburg einer zweiten Amtszeit des konservativen Politikers zu.

2006 - Bei einem Flammeninferno nach einem Verkehrsunfall im Schweizer Viamala-Tunnel kommen neun Menschen ums Leben, darunter sechs Deutsche.

2004 - Nach der Trennung von am Kopf verwachsenen siamesischen Zwillingen aus dem nordrhein-westfälischen Lemgo in Baltimore (US-Bundesstaat Maryland) stirbt die kleine Tabea. Ihre Schwester Lea überlebt.

1996 - Prinzessin Stéphanie von Monaco reicht nach rund einjähriger Ehe die Scheidung von Daniel Ducruet ein.

1991 - Die Schweiz schafft die Todesstrafe im Militärstrafrecht ab. Für Friedenszeiten kennt die Schweiz die Todesstrafe seit 1942 nicht mehr.

1978 - Bei einem Erdbeben der Stärke 7,8 im Nordosten des Iran kommen bis zu 25 000 Menschen ums Leben.

1966 - Die Metropolitan Opera in New York nimmt den Spielbetrieb nach ihrem Umzug in ein neues Gebäude des «Lincoln Center for the Performing Arts» auf.

AUCH DAS NOCH

2009 - dpa meldet: Ein australischer Autofahrer ist 50 Jahre ohne Führerschein unterwegs gewesen - jetzt stoppte ihn die Polizei, weil er ein Stoppzeichen missachtet hatte. Der 67- Jährige sagte, er habe nie die Führerscheinprüfung gemacht. Er muss sich vor Gericht verantworten.

GEBURTSTAGE

1981 - Nina Eichinger (35), deutsche Moderatorin

1956 - David Copperfield (60), amerikanischer Entertainer und Illusionist

1956 - Seppo Eichkorn (60), deutscher Fußballtrainer, FC St. Pauli 1992-94

1936 - Karin Hübner, deutsche Schauspielerin («My Fair Lady»), gest. 2006

1886 - Hans Arp, deutsch-französischer Bildhauer, Maler und Dichter, Vertreter des Surrealismus, gest. 1966

TODESTAGE

2012 - Friedrich Zimmermann, deutscher Politiker (CSU), Bundesinnen- (1982-89) und -verkehrsminister (1989-91), geb. 1925 1996 - Otto Heuschele, deutscher Schriftsteller, («Die Sturmgeborenen»), geb. 1900

