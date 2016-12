Kalenderblatt 2016: 27. Dezember

vor 2 Stunden

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Dezember 2016:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. © dpa



Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa



52. Kalenderwoche

362. Tag des Jahres

Noch 4 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Esso, Fabiola, Johannes, Rudger

HISTORISCHE DATEN

2010 - Seeräuber kapern den deutschen Frachter «EMS River» auf der Fahrt von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Griechenland. Am 2. März 2011 teilt die Reederei mit, dass der Frachter wieder frei ist.

2006 - Der europäische Satellit «Corot» zur Suche nach erdähnlichen Planeten in fernen Sonnensystemen wird vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ins All geschossen.

2001 - Die finanziell schwer angeschlagene Verbundgruppe Kaufring reicht wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag beim Düsseldorfer Amtsgericht ein.

2000 - Das berühmte Cafe «Kranzler» kehrt an den Berliner Kurfürstendamm zurück. In gänzlich veränderter Form öffnet die Kaffeehaus-Legende im Stadtquartier «Neues Kranzler Eck».

1996 - In Ruanda beginnen die ersten Prozesse wegen des Völkermords an Tutsi und gemäßigten Hutu im Jahr 1994.

1984 - Der erste Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC) findet im Bürgerhaus Eidelstedt in Hamburg statt.

1949 - Die Niederlande entlassen Indonesien unter dem Druck der Vereinten Nationen nach fast 350 Jahren in die uneingeschränkte Unabhängigkeit.

1831 - Der britische Naturforscher Charles Darwin beginnt seine Weltreise mit dem Vermessungsschiff «Beagle».

1703 - Der Methuen-Vertrag zwischen Portugal und England öffnet Portugal für englische Wolle bzw. Tuche und im Gegenzug England für portugiesische Weine.

AUCH DAS NOCH

2007 - dpa meldet: Nicht verkaufte Weihnachtsbäume landen auch in diesem Jahr wieder auf dem Speiseplan der afrikanischen Elefantendamen Sara und Dzomba im Rostocker Zoo.

GEBURTSTAGE

1948 - Gérard Depardieu (68), französischer Schauspieler («Cyrano de Bergerac», «Asterix und Obelix gegen Cäsar»)

1943 - Stephan Sulke (73), Schweizer Sänger und Liedermacher («Uschi»)

1939 - Barbara Klemm (77), deutsche Fotografin

1901 - Marlene Dietrich, deutsch-amerikanische Schauspielerin und Chansonsängerin («Der blaue Engel»), gest. 1992

1896 - Carl Zuckmayer, deutscher Schriftsteller («Der Hauptmann von Köpenick»), gest. 1977

TODESTAGE

2015 - Ellsworth Kelly, amerikanischer Maler und Objektkünstler (Bild «Red Green Blue»), geb. 1923

2003 - Alan Bates, britischer Schauspieler («Alexis Sorbas», «Dr. M»), geb. 1934

dpa