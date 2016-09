Kalenderblatt 2016: 7. September

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. September 2016:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa



36. Kalenderwoche, 251. Tag des Jahres

Noch 115 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Judith, Melchior, Regina, Stephan

HISTORISCHE DATEN

2013 - Bei der Parlamentswahl in Australien gewinnt der konservative Oppositionsführer Tony Abbott die absolute Mehrheit für seine national-liberale Koalition.

2011 - Das Bundesverfassungsgericht billigt die ersten Rettungspakete für Griechenland und den EU-Rettungsschirm. Gleichzeitig stärken die Richter jedoch die Beteiligungsrechte des Bundestages.

2009 - Der kleine Pazifikstaat Samoa stellt seinen Verkehr um: Ab 6.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) müssen die Autos in der einstigen deutschen Kolonie auf der linken Straßenseite statt der rechten fahren.

2006 - Der Architekt Frei Otto gehört zu den fünf Preisträgern des vom japanischen Kaiserhaus verliehenen internationalen Kunstpreises Praemium Imperiale.

1996 - Die 53. Filmfestspiele von Venedig enden mit der Verleihung des «Goldenen Löwen» für den besten Film an das Filmepos «Michael Collins» des irischen Regisseurs Neil Jordan.

1966 - Auf dem deutschen Passagierschiff «Hanseatic» bricht im Hafen von New York ein Großbrand aus.

1949 - Die ersten Briefmarken der Bundesrepublik Deutschland erscheinen.

1923 - Delegierte aus 17 Staaten gründen in Wien die «Internationale Kriminalpolizeiliche Kommission», Interpol.

1812 - Unter hohen Verlusten siegt Napoleon über den russischen General Michail Kutusow in der Schlacht bei Borodino nahe Moskau. Vom Schlachtfeld zieht Napoleon in den Moskauer Kreml ein.

AUCH DAS NOCH

2003 - dpa meldet: Aus 1,6 Tonnen Kopfsalat, 200 Kilogramm Tomaten, 600 Kilogramm Gurken sowie diversen anderen Zutaten haben Bewohner und Besucher des Moskauer Vorortes Kotelniki einen 2705 Kilogramm schweren Riesensalat hergestellt.

GEBURTSTAGE

1961 - Matthias Brandt (55), deutscher Schauspieler («Im Schatten der Macht»)

1951 - Chrissie Hynde (65), amerikanische Rockmusikerin, Gründerin und Sängerin der britischen Pop-Gruppe Pretenders

1949 - Gloria Gaynor (67), amerikanische Popsängerin («I Will Survive», «I Am What I Am»)

1946 - Dirk Roßmann (70), deutscher Unternehmer, Gründer der Drogeriemarktkette «Rossmann» 1972

1936 - Buddy Holly, amerikanischer Sänger, Gitarrist und Songschreiber («Peggy Sue»), gest. 1959

TODESTAGE

1968 - Lucio Fontana, italienischer Maler und Bildhauer, «Concetto spaziale»/Raumkonzept, als spezielle Technik versah er seine Werke mit Löchern und Einschnitten, geb. 1899

1962 - Tania Blixen, dänische Schriftstellerin («Jenseits von Afrika»), geb. 1885

