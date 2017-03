Kalenderblatt 2017: 10. März

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. März 2017:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa



10. Kalenderwoche

69. Tag des Jahres

Noch 296 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Emil, Gustav, John

HISTORISCHE DATEN

2016 - Die Europäische Zentralbank (EZB) verschärft ihren Kurs gegen Mini-Inflation und Konjunkturschwäche im Euroraum massiv und senkt den Leitzins auf das Rekordtief von null Prozent.

2012 - In der Slowakei gewinnt die Partei Smer-Sozialdemokratie mit Robert Fico die vorgezogene Parlamentswahl. Die Sozialdemokraten erhalten 83 der 150 Parlamentssitze.

2007 - Vertreter der USA und des Iran beraten bei der ersten internationalen Irak-Konferenz in Bagdad erstmals gemeinsam darüber, wie sich die Gewalt im Irak eindämmen lässt.

2002 - Israel zerstört nach blutigen Anschlägen weitgehend den Amtssitz von Palästinenserpräsident Jassir Arafat in Gaza. Bei den Attentaten sind am Vortag mindestens 19 Menschen getötet worden.

1997 - Der Vatikan und Libyen nehmen erstmals diplomatische Beziehungen auf. In Libyen leben zu diesem Zeitpunkt etwa 50000 Katholiken.

1992 - Der frühere sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse wird zum Vorsitzenden eines neugebildeten georgischen Staatsrates gewählt.

1967 - Die erste Single von Pink Floyd ("Arnold Layne") erscheint in Großbritannien.

1923 - Der spanische Fußballclub FC Villarreal wird gegründet.

1910 - China schafft die Sklaverei ab. Der Handel mit Menschen wird verboten.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Auf einem Teil der neuen Telefonbücher für Hannover und Umgebung hat sich gleich auf der Titelseite ein gravierender Fehler eingeschlichen: Statt der Nummer 110 für den Polizeinotruf ist dort fälschlicherweise die 101 zu lesen.

GEBURTSTAGE

1987 - Emeli Sandé (30), britischer Sängerin ("Read All About It")

1977 - Robin Thicke (40), amerikanischer Sänger, Songwriter und Schauspieler ("Blurred Lines")

1972 - Mark Waschke (45), deutscher Schauspieler ("Tatort: Das Muli")

1927 - Jupp Derwall, deutscher Fußballtrainer, Bundestrainer 1978-1984, Europameister 1980 und Vize-Weltmeister 1982 als Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, gest. 2007

1927 - Paul Wunderlich, deutscher Maler und Grafiker (Lithographie- Zyklus "qui s'explique"), gest. 2010

TODESTAGE

2016 - Ken Adam, britischer Filmarchitekt, Ausstattung von sieben "James-Bond"-Filmen und von mehr als 60 weiteren Großproduktionen, geb. 1921

2012 - Jean Giraud, französischer Comic-Zeichner ("Leutnant Blueberry"), geb. 1938

