Kalenderblatt 2017: 14. Februar

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Februar 2017:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. © dpa



7. Kalenderwoche, 45. Tag des Jahres

Noch 320 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Cyrillus, Giovanni, Methodius, Valentin

HISTORISCHE DATEN

2015 - In Kopenhagen erschießt ein Islamist in einem Café einen Filmemacher. Am nächsten Tag tötet er den jüdischen Wachmann einer Synagoge, bevor er von der Polizei erschossen wird.

2014 - Bundeslandwirtschaftsminister Hans-Peter Friedrich (CSU) tritt wegen angeblichen Verrats von Dienstgeheimnissen zurück. Er hatte die SPD-Spitze über den Pornografie-Verdacht gegen den Abgeordneten Sebastian Edathy (SPD) informiert.

2012 - Bei einem Gefängnisbrand in Honduras sterben 360 Häftlinge.

2002 - Forscher in Texas präsentieren die weltweit erste geklonte Katze.

1997 - Das Landgericht Hamburg verurteilt zwei Entführer des Hamburger Multimillionärs Jan Philipp Reemtsma zu langjährigen Haftstrafen.

1967 - Führende Vertreter der Bundesregierung, der Wirtschaftsverbände und der Gewerkschaften treffen zur ersten "Konzertierten Aktion" zusammen.

1952 - In Oslo starten die VI. Olympischen Winterspiele. Deutschland nimmt zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder mit einer Mannschaft an den Spielen teil.

1918 - In Russland wird der Julianische durch den Gregorianischen Kalender abgelöst, der auch in den Ländern Westeuropas gilt.

1912 - Arizona wird als 48. Bundesstaat Mitglied der USA.

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: Ein Dieb hat auf dem fränkischen Autobahnrastplatz Steigerwald 350 Schuhe aus einem geparkten Auto geklaut - dabei aber kein einziges Paar erwischt. Es habe sich ausschließlich um linke Schuhe der Größe 37 gehandelt, teilte die Polizei in Nürnberg mit.

GEBURTSTAGE

1967 - Mark Rutte (50), niederländischer Ministerpräsident seit 2010

1947 - Heide Ecker-Rosendahl (70), deutsche Leichtathletin, Olympiasiegerin 1972 im Weitsprung und in der 4 x 100-Staffel

1942 - Michael Bloomberg (75), amerikanischer Politiker und Medienunternehmer, Bürgermeister von New York 2002-2013

1937 - Nicole Heesters (80), deutsche Schauspielerin, erste weibliche "Tatort"-Kommissarin

1932 - Alexander Kluge (85), deutscher Filmemacher ("Abschied von gestern") und Schriftsteller ("Die Chronik der Gefühle")

TODESTAGE

2004 - Marco Pantani, italienischer Radrennfahrer, Gesamtsieger beim Giro d'Italia und bei der Tour de France 1998, geb. 1970

2002 - Günter Wand, deutscher Dirigent, Chefdirigent des NDR-Sinfonieorchesters 1982-1990, geb. 1912

