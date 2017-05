Kalenderblatt 2017: 18. Mai

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Mai 2017:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. © dpa



20. Kalenderwoche, 138. Tag des Jahres

Noch 227 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Erich, Felix, Johannes

HISTORISCHE DATEN

2016 - Die Europäische Raumfahrtagentur ESA teilt mit, dass der Astronaut Alexander Gerst 2018 wieder ins All fliegen wird und als erster Deutscher Kommandant der Internationalen Raumstation ISS wird.

2015 - Die europäischen Außen- und Verteidigungsminister beschließen in Brüssel ein dreistufiges Konzept für den Kampf gegen die Schleuserkriminalität in Libyen.

2012 - Die Aktie des sozialen Netzwerks Facebook schließt am ersten Handelstag lediglich 23 Cent über dem Ausgabekurs von 38 Dollar. Danach verliert das Papier deutlich an Wert.

2007 - US-Tiefseeforscher haben aus einem Schiffswrack im Atlantik einen millionenschweren Schatz aus Gold und Silber geborgen, teilt das Unternehmen Odyssey Marine Exploration mit.

2002 - Die Bundesregierung fordert Tschechien erstmals auf, die umstrittenen Benes-Dekrete zur Vertreibung Sudetendeutscher und Ungarn aufzuheben.

1997 - Die 50. Internationalen Filmfestspiele in Cannes enden mit der Verleihung der Goldenen Palme für die Filme "Unagi" des Japaners Shohei Imamura und "Der Geschmack der Kirsche" des Iraners Abbas Kiarostami.

1992 - Nord- und Südkorea eröffnen nach 47 Jahren Teilung zum ersten Mal offizielle Verbindungsbüros.

1976 - Der von den österreichischen Künstlern Andre Heller und Bernhard Paul gegründete Zirkus "Roncalli" gibt in Bonn seine erste Vorstellung.

1927 - In Hollywood wird "Grauman's Chinese Theatre" eröffnet, bekannt durch die Hand- und Fußabdrücke vieler Leinwandstars in den Bodenplatten des Vorplatzes.

AUCH DAS NOCH

1986 - dpa meldet: Einen falsch parkenden Leichenwagen mit Urne und Blumenbuketts lässt die Polizei in Toulon (Südfrankreich) abschleppen. Der Fahrer hatte auf dem Weg zu einer Beerdigung Dokumente bei einer Behördenstelle abgegeben. Es gelingt ihm, das Fahrzeug so schnell auszulösen, dass er rechtzeitig zu der Beerdigung eintrifft.

GEBURTSTAGE

1957 - Michael Cretu (60), deutscher Musiker und Musikproduzent, Mitbegründer der Musikgruppe "Enigma" gemeinsam mit seiner Ehefrau, Popsängerin Sandra

1957 - Frank Plasberg (60), deutscher TV-Moderator ("Hart aber fair")

1952 - George Strait (65), amerikanischer Country-Sänger ("Easy Come, Easy go", "Right Or Wrong")

1950 - Thomas Gottschalk (67), deutscher Showmaster und Schauspieler, Moderator der TV-Show "Wetten, dass...?" 1987-92 und 1993-2011

1937 - Jacques Santer (80), luxemburgischer Politiker, Präsident der EU-Kommission 1995-1999, Luxemburgischer Ministerpräsident 1984-1995, Präsident der Weltbank 1984-1989, Gouverneur des Internationalen Währungsfonds 1991-1994

TODESTAGE

2016 - Fritz Stern, amerikanischer Historiker ("Fünf Deutschland und ein Leben. Erinnerungen."), geb. 1926

2009 - Paul Parin, Schweizer Psychoanalytiker und Schriftsteller ("Die Weißen denken zuviel. Psychoanalytische Untersuchungen bei den Dogon in Westafrika."), geb. 1916

