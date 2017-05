Kalenderblatt 2017: 20. Mai

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. Mai 2017:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.



20. Kalenderwoche, 140. Tag des Jahres

Noch 225 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Bernhardin, Elfriede, Valeria, Saturnia

HISTORISCHE DATEN

2016 - Das türkische Parlament hebt mit großer Mehrheit die Immunität von 138 Abgeordneten aus allen vier Parteien auf.

2015 - Die Terrormiliz Islamischer Staat nimmt die syrische Ruinenstadt Palmyra ein. Im Juni beginnen die Dschihadisten mit der Zerstörung historischer Weltkulturgüter.

2011 - Letzter Tag des klassischen Parketthandels an der Frankfurter Börse: Ab dem 23. Mai werden sämtliche Aktien und Anleihen über das Computersystem Xetra gehandelt.

2009 - Mit der Besteigung des 8516 Meter hohen Lhotse hat der Bergsteiger Ralf Dujmovits hat als erster Deutscher alle vierzehn Achttausender bestiegen.

2002 - Osttimor erklärt nach fast 500 Jahren teils blutiger Fremdherrschaft seine Unabhängigkeit.

2000 - Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) trifft als erstes deutsches Regierungsmitglied seit über 40 Jahren zu einem offiziellen Besuch in Kuba ein.

1949 - Der bayerische Landtag lehnt das Grundgesetz ab, erkennt jedoch dessen Rechtsverbindlichkeit für Bayern an.

1927 - Charles Lindbergh startet in New York zum ersten Solo-Flug ohne Zwischenlandung über den Atlantik nach Paris.

1882 - Durch den Beitritt Italiens zum Beistandsbündnis zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn entsteht der "Dreibund". Das Abkommen richtet sich vornehmlich gegen Frankreich.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Ein Vater hat die Geburt seines Sohnes im US-Bundesstaat Kalifornien live auf Facebook gestreamt. Der 36-Jährige hatte angeblich keine Ahnung, dass quasi die ganze Facebook-Community bei dem intimen Ereignis im Kreißsaal zuschauen konnte, wie der Mann dem Magazin "People" erklärte. Mit dem 45-minütigen Video habe er nur seine Freunde und Verwandten daran teilhaben lassen wollen.

GEBURTSTAGE

1977 - René Benko (40), österreichischer Unternehmer und Investor, seine Signa-Holding übernimmet 2014 die Karstadt Warenhaus GmbH

1947 - Sky du Mont (70), deutscher Schauspieler ("Der Schuh des Manitu")

1947 - Bernhard Paul (70), österreichischer Zirkusdirektor und Clown, Mitbegründer des "Circus Roncalli".

1937 - Franz Steinkühler (80), deutscher Gewerkschafter, Vorsitzender der IG Metall 1986-1993

1932 - Dieter Rams (85), deutscher Industrie- und Möbeldesigner, ehemaliger Chefdesigner des Elektrogeräteherstellers Braun

TODESTAGE

2012 - Robin Gibb, britisch-australischer Musiker, Sänger der Bee Gees ("How Deep Is Your Love"), geb. 1949

1506 - Christoph Kolumbus, italienischer Seefahrer in spanischen Diensten, gilt als Entdecker Amerikas, geb. 1451

