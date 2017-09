Kalenderblatt 2017: 20. September

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 20. September 2017:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. © dpa



38. Kalenderwoche, 263. Tag des Jahres

Noch 102 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Eustachius, Giovanni, Warin

HISTORISCHE DATEN

2016 - Lufthansa und Air China vereinbaren eine engere Kooperation. Beide Fluggesellschaften wollen wichtige Verbindungen zwischen Europa und China künftig gemeinsam anbieten.

2015 - Das Linksbündnis Syriza von Alexis Tsipras gewinnt die Parlamentswahl in Griechenland.

2012 - Die Deutsche Post muss Sendungen der rechtsextremen NPD ausliefern, solange die Publikationen nicht gegen das Strafrecht verstoßen. Das entscheidet der Bundesgerichtshof.

2007 - Das slowakische Parlament erklärt die umstrittenen Benes-Dekrete mit großer Mehrheit für "unantastbar". Die Verordnungen waren Voraussetzung für die Enteignung und Vertreibung von rund drei Millionen Sudeten- und Karpatendeutschen sowie Ungarn aus der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg.

1992 - Die Bürger Frankreichs billigen in einer Volksabstimmung mit einer knappen Mehrheit von 51,04 Prozent das Abkommen von Maastricht über die politische und wirtschaftliche Union Europas.

1977 - Vietnam wird in die UN aufgenommen.

1972 - Bundeskanzler Willy Brandt stellt dem Bundestag die Vertrauensfrage und ermöglicht so vorgezogene Neuwahlen.

1967 - In Glasgow läuft der Luxusliner "Queen Elizabeth 2" vom Stapel.

1870 - Die Truppen des Königreichs Italien marschieren in das vom Papst regierte Rom ein. Die Eroberung bedeutet das Ende des Kirchenstaates und den Abschluss des Einigungsprozesses des italienischen Nationalstaates.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Keine Maßkrüge klauen, Vorsicht vor Taschendieben und nicht auf den Tischen tanzen: Mit diesen und anderen Tipps machen ausländische Botschaften ihre Bürger fit für das Münchner Oktoberfest.

GEBURTSTAGE

1982 - Gülcan Kamps (35), deutsch-türkische TV-Moderatorin (Viva 2003-2010)

1971 - Julia Westlake (46), deutsche Moderatorin ("NDR Kulturjournal")

1964 - Maggie Cheung (53), chinesische Schauspielerin ("In the Mood for Love")

1957 - Sabine Christiansen (60), deutsche TV-Moderatorin (ARD-Talkshow "Sabine Christiansen" 1998-2007)

1934 - Sophia Loren (83), italienische Schauspielerin ("Prêt-à-Porter")

TODESTAGE

2016 - Curtis Hanson, amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent ("L.A. Confidential"), geb. 1945

2012 - Herbert Rosendorfer, deutscher Schriftsteller und Jurist ("Briefe in die chinesische Vergangenheit"), geb. 1934

