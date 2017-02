Kalenderblatt 2017: 24. Februar

HISTORISCHE DATEN

2016 - Die englische Sängerin Adele dominiert bei den Brit Awards. Sie erhält in London Preise als beste Sängerin des Jahres, für die beste Single ("Hello") und das beste Album. 2015 - US-Präsident Barack Obama legt sein Veto gegen ein vom Kongress verabschiedetes Gesetz zum Bau der kanadisch-amerikanischen Öl-Pipeline Keystone XL ein. 2012 - Das Bundesverfassungsgericht schränkt den Zugriff der Ermittler auf Telefon- und Internetdaten ein. Die bisherige Praxis zur Abfrage personenbezogener Daten sei grundgesetzwidrig und verstoße gegen die informelle Selbstbestimmung. 2005 - Zwei bis zu 20 Meter hohe Hauptzinnen der "Wissower Klinken" an der Rügener Kreideküste stürzen ab. Rund 50 000 Kubikmeter Kreide werden in die Ostsee gerissen. 1997 - In München wird die umstrittene Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht von 1941 bis 1944 eröffnet. 1992 - Die amerikanischen Rockmusiker Courtney Love ("Hole") und Kurt Cobain ("Nirvana") heiraten. 1982 - Die zu Dänemark gehörende Insel Grönland entscheidet sich in einem Referendum mit einer Mehrheit von 52 Prozent für den Austritt aus der Europäischen Gemeinschaft (EG), der am 1. Februar 1985 vollzogen wird. 1920 - Die "Deutsche Arbeiterpartei" (DAP) wird in "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei" (NSDAP) umbenannt und verkündet die 25 Thesen ihres Parteiprogramms. 1582 - Papst Gregor XIII. unterzeichnet eine Bulle, die den Gregorianischen Kalender einführt.

AUCH DAS NOCH

2002 - dpa meldet: Der deutsche Koch Udo Groß hat im Golfstaat Bahrain das größte Reis-Hammel-Gericht der Welt gekocht. Aus dem Fleisch von 100 Hammeln, 2,4 Tonnen speziellem rot- braunen Reis sowie über einer Tonne Gemüse bereiteten 20 Köche unter seiner Anleitung 12 000 Portionen "Ruzz Kabsa" in einem 1,50 Meter hohen Aluminiumtopf mit 4 Metern Durchmesser zu.

GEBURTSTAGE

1947 - Christa Näher (70), deutsche Malerin ("In der Regel fließt Blut I und II") 1942 - Chris Doerk (75), deutsche Schlagersängerin ("Nur eine Sommerliebe") und Schauspielerin ("Heißer Sommer") 1942 - John Neumeier (75), amerikanischer Choreograph und Tänzer, Gründer der Ballettschule des Hamburg Balletts 1978 1942 - Keto von Waberer (75), deutsche Schriftstellerin ("Schwester") 1927 - Emmanuelle Riva (90), französische Schauspielerin ("Hiroshima mon amour")

TODESTAGE

2014 - Harold Ramis, amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor ("Und täglich grüßt das Murmeltier"), geb. 1944 2008 - Günther Rücker, deutscher Schriftsteller und Regisseur ("Die besten Jahre"), geb. 1924

