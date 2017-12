Kalenderblatt 2017: 25. Dezember

vor 5 Stunden

Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Dezember 2017:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. © dpa



52. Kalenderwoche

359. Tag des Jahres

Noch 6 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Anastasia, Eugenia

HISTORISCHE DATEN

2016 - Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg werden etwa 54.000 Menschen aus der Innenstadt von Augsburg evakuiert. Es ist eine der größten Evakuierungsaktionen seit Kriegsende in Deutschland.

2009 - Der führende chinesische Bürgerrechtler Liu Xiaobo wird zu einer ungewöhnlich hohen Haftstrafe von elf Jahren verurteilt.

2005 - Der Oberste Gerichtshof in Libyen hebt die Todesurteile gegen fünf bulgarische Krankenschwestern und einen palästinensischen Arzt auf. Ihnen war vorgeworfen worden, mehr als 400 Kindern mit dem Aids-Virus infiziert zu haben.

2000 - China und Vietnam unterzeichnen eine Vereinbarung über die Demarkation der Seegrenze und ein Fischereiabkommen, um ihre jahrzehntealten Grenzstreitigkeiten im Golf von Tongking beizulegen.

1989 - Der rumänische Diktator Nicolae Ceausescu und seine Frau Elena werden in Targoviste nordwestlich von Bukarest zum Tode verurteilt und hingerichtet.

1952 - Der Nordwestdeutsche Rundfunk (NWDR) nimmt mit dem Fernsehspiel "Stille Nacht, heilige Nacht" seinen regelmäßigen Fernsehsendebetrieb auf.

1926 - Hirohito wird zum japanischen Kaiser gekrönt. Er regiert bis zu seinem Tod 1989 und ist damit der am längsten amtierende Monarch in der japanischen Geschichte.

1745 - Der Friede zu Dresden beendet den Zweiten Schlesischen Krieg. Preußen erhält ganz Schlesien von Österreich und erkennt Franz I. als Kaiser an.

800 - Papst Leo III. krönt in Rom Karl den Großen zum König der Franken und Langobarden und zum römischen Kaiser.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Ein Familienvater in Düsseldorf löst einen Feuerwehreinsatz aus, weil er eine Nebelmaschine anwirft, um die Bescherung besonders spannend zu gestalten. Nachbarn melden daraufhin bei der Feuerwehr einen Zimmerbrand.

GEBURTSTAGE

1983 - Lisa Kränzler (34), deutsche Schriftstellerin ("Nachhinein") und Malerin

1973 - Nova Meierhenrich (44), deutsche Moderatorin (VOX-Magazin "Prominent!") und Schauspielerin ("Verbotene Liebe" 2006)

1967 - Yasmin Fahimi (50), deutsche Politikerin (SPD), Generalsekretärin der SPD 2014-2015

1932 - Heinz Sauer (85), deutscher Jazz-Saxofonist, Mitglied des Albert Mangelsdorff Quintetts/Quartetts 1960-78

1867 - Alfred Kerr, deutscher Kritiker und Lyriker ("Die Harfe"), gest. 1948

TODESTAGE

2016 - George Michael, britischer Popsänger, ("Faith", "One More Try", "Amazing"), in den 1980er Jahren Mitglied des Pop-Duos Wham!, geb. 1963

1977 - Charlie Chaplin, britischer Filmschauspieler ("Der Vagabund", "Goldrausch", "Moderne Zeiten"), geb. 1889

