Kalenderblatt 2017: 26. Februar

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Februar 2017:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.



Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa



8. Kalenderwoche

57. Tag des Jahres

Noch 308 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Dionysius, Mechthild

HISTORISCHE DATEN

2016 - Gianni Infantino wird in Zürich zum neuen Präsidenten des Fußball-Weltverbands FIFA gewählt. Er folgt auf Sepp Blatter dem finanzielles Missmanagement vorgeworfen worden war.

2015 - Ein Gericht in Oldenburg verurteilt einen Ex-Krankenpfleger aus Delmenhorst wegen des Todes von fünf Patienten zu lebenslanger Haft. Der 38-Jährige hatte bis zu 30 Morde an Patienten zugegeben.

2012 - Der 17-jährige schwarze Trayvon Martin wird in einem Vorort von Orlando (US-Bundesstaat Florida) erschossen. Der Schütze, Mitglied einer Bürgerwehr, will aus Notwehr gehandelt haben. Martin war unbewaffnet. Der Vorfall löst eine Rassismus-Debatte aus.

2007 - Der unter Dopingverdacht stehende Radprofi Jan Ullrich, Tour-de-France-Sieger von 1997, erklärt bei einer Pressekonferenz in Hamburg seinen Rückzug vom aktiven Leistungssport.

2002 - Der Einstieg des US-Medienkonzerns Liberty Media ins deutsche TV-Kabelnetz scheitert endgültig am Bundeskartellamt. Liberty wollte rund 60 Prozent des Telekom-Kabelnetzes übernehmen.

1992 - Mit der Verabschiedung einer Deklaration für rund 550 Millionen arme Landfrauen in aller Welt geht in Genf ein Treffen von 50 "First Ladies" zu Ende.

1977 - Der Abhörskandal um den Atomphysiker Klaus Traube wird vom "Spiegel" aufgedeckt. Der Verfassungsschutz hatte Traube ohne richterliche Genehmigung wegen Terrorismusverdachts abgehört.

1917 - Der britische Passagierdampfer "Laconia" wird nahe der irischen Küste von einem deutschen U-Boot versenkt. 1901 - Der erste Band der "Buddenbrooks" von Thomas Mann erscheint im Fischer-Verlag in Berlin.

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: Ein amerikanisches Paar hat einen millionenschweren Goldschatz auf dem eigenen Grundstück ausgebuddelt. Die beiden Glückspilze aus Kalifornien, die anonym bleiben wollen, hätten acht rostige Kanister mit mehr als 1400 Goldmünzen aus dem 19. Jahrhundert entdeckt, berichtete die Zeitung "San Francisco Chronicle".

GEBURTSTAGE

1967 - Nina Kronjäger (50), deutsche Theater- und Filmschauspielerin ("Die letzte Reise")

1962 - Olga Martynova (55), russische Lyrikerin und Autorin, Ingeborg-Bachmann-Preis 2012

1937 - Eduardo Arroyo (80), spanischer Maler, Bühnenbildner und Autor

1932 - Johnny Cash, amerikanischer Countrysänger ("Ring of Fire"), gest. 2003

1802 - Victor Hugo, französischer Schriftsteller ("Der Glöckner von Notre Dame"), gest. 1885

TODESTAGE

2015 - Fritz J. Raddatz, deutscher Schriftsteller und Publizist, Feuilleton-Chef der Wochenzeitung "Die Zeit" 1977-1985, geb. 1931

2012 - Hazy Osterwald, Schweizer Unterhaltungsmusiker, ("Kriminaltango"), geb. 1922

