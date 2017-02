Kalenderblatt 2017: 27. Februar

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Februar 2017:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. © dpa



9. Kalenderwoche

58. Tag des Jahres

Noch 307 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Augustin

HISTORISCHE DATEN

2015 - Der russische Oppositionspolitiker Boris Nemzow wird in Moskau erschossen. Nemzow war ein scharfer Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin.

2012 - Ein Gericht in Stade verurteilt den sogenannten Maskenmann wegen Mordes an drei Jungen zu lebenslanger Haft bei besonderer Schwere der Schuld. Der 41-jährige hatte die Kinder zwischen 1992 und 2001 ermordet und mehrere andere Jungen sexuell missbraucht.

2010 - Eines der schwersten Erdbeben der Geschichte mit Stärke 8,8 verwüstet in Chile Teile des Landes. 524 Menschen sterben.

2007 - Das Bundesverfassungsgericht stärkt in einem Grundsatzurteil zur Pressefreiheit den Informantenschutz der Medien. Eine Razzia bei der Zeitschrift "Cicero" im September

2005 habe wichtige Bestimmungen des Grundgesetzes verletzt.

2002 - Erstmals erhalten Drogenabhängige in Deutschland offiziell und unter ärztlicher Aufsicht Heroin. In Bonn wird eine Heroinambulanz eröffnet.

1997 - Die Wiener Philharmoniker brechen mit einer 155 Jahre alten Tradition und beschließen die Aufnahme von Frauen.

1992 - Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) und der tschechoslowakische Staatspräsident Vaclav Havel unterzeichnen in Prag den Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Beziehungen.

1932 - Der britische Physiker James Chadwick gibt die Entdeckung des Neutrons bekannt, das damals neben Elektron und Proton dritte bekannte Elementarteilchen.

1900 - Der FC Bayern München wird gegründet.

AUCH DAS NOCH

2010 - dpa meldet: Sie existiert zwar nur auf dem Bildschirm und im Kino - jetzt aber hat die Computerspiel-Figur Lara Croft sogar ihre eigene Straße. In einer Online-Abstimmung entschieden rund 25 000 Wähler, dass eine neue Ortsumgehungsstraße in der englischen Stadt Derby "Lara Croft Way" heißen soll.

GEBURTSTAGE

1967 - Jonathan Ive (50), britischer Produktdesigner, Designer bei Apple, zu seinen wichtigsten Entwürfen zählen der iMac, iPod und das iPhone

1947 - Gidon Kremer (70), lettisch-deutscher Geiger, Gründer des Kammerorchesters Kremerata Baltica 1996

1942 - Wilhelm von Boddien (75), deutscher Unternehmer, Gründer des "Fördervereins Stadtschloss Berlin"

1932 - Elizabeth Taylor, amerikanische Schauspielerin ("Die Katze auf dem heißen Blechdach"), gest. 2011

1927 - Siegfried Schnabl (90), deutscher Psychotherapeut und Sexualforscher (DDR-Bestseller "Mann und Frau intim")

TODESTAGE

2015 - Leonard Nimoy, amerikanischer Schauspieler und Regisseur (Commander Spock in der Fernsehserie "Raumschiff Enterprise"), geb. 1931

1992 - Heinrich Maria Ledig-Rowohlt, deutscher Verleger, Geschäftsführer des Rowohlt-Verlags 1940-83, geb. 1908

dpa