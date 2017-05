Kalenderblatt 2017: 29. Mai

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Mai 2017:

22. Kalenderwoche

149. Tag des Jahres

Noch 216 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Bona, Maximin

HISTORISCHE DATEN

2016 - Mit Äußerungen über den Nationalspieler Jérôme Boateng sorgt AfD-Vize Alexander Gauland kurz vor Beginn der Fußball-EM für breite Empörung. Laut "FAS" sagt Gauland: "Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben."

2015 - Joseph Blatter wird als FIFA-Präsident wiedergewählt. Der Schweizer geht damit in seine fünfte Amtszeit. Vier Tage später kündigt er seinen Rücktritt an. Am 8. Oktober wird er von der Ethikkommission suspendiert.

2012 - Bei einem Erdbeben der Stärke 5,8 kommen in Norditalien mindestens 16 Menschen ums Leben. Das Epizentrum liegt in der Gegend um Modena.

2007 - Russland testet mitten im Streit mit der NATO um KSE-Vertrag und US-Raketenabwehr erstmals eine neue Interkontinentalrakete vom Typ RS-24.

2002 - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" lehnt wegen "antisemitischer Klischees" den Vorabdruck des Romans von Martin Walser, "Tod eines Kritikers", ab.

1992 - Die Schweiz wird 164. Mitglied des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington.

1953 - Der Neuseeländer Edmund Hillary und der Nepalese Tensing Norgay besteigen als erste Menschen den Mount Everest.

1865 - Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) wird in Kiel gegründet.

1825 - Karl X. wird in Reims zum König von Frankreich gekrönt.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Bei einer Trauung im Mannheimer Standesamt kommt es zu einer Prügelei. Die Standesbeamtin wird leicht verletzt. Angehörige des Bräutigams sind mit der Wahl der Braut nicht einverstanden. Dennoch gibt sich die Paar danach das Ja-Wort.

GEBURTSTAGE

1967 - Noel Gallagher (50), britischer Musiker, früheres Mitglied der Popband Oasis ("Live Forever")

1957 - Ted Levine (60), amerikanischer Schauspieler ("Das Schweigen der Lämmer")

1957 - Mohsen Makhmalbaf (60), iranischer Regisseur ("Reise nach Kandahar")

1937 - Alwin Schockemöhle (80), deutscher Springreiter und Pferdezüchter, Olympiasieger 1976, Europameister 1975

1917 - John F. Kennedy, amerikanischer Politiker, 35. Präsident der USA 1961-1963, gest. 1963

TODESTAGE

2010 - Dennis Hopper, amerikanischer Schauspieler und Regisseur ("Easy Rider"), geb. 1936

1967 - Georg Wilhelm Pabst, österreichischer Regisseur ("Die Büchse der Pandora"), geb. 1885

