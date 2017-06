Kalenderblatt 2017: 3. Juni

vor 1 Stunde

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 03. Juni 2017:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. © dpa



Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa



22. Kalenderwoche

154. Tag des Jahres

Noch 211 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Hildburg, Juan Román, Karl, Morand

HISTORISCHE DATEN

2015 - Bei der Explosion einer Tankstelle in der ghanaischen Hauptstadt Accra sterben mindestens 200 Menschen. Sie hatten dort Schutz vor heftigen Regenfällen gesucht.

2012 - Ein Flugzeug mit 153 Passagieren stürzt in ein Wohnviertel der nigerianischen Metropole Lagos. Alle Menschen an Bord und mindestens 10 Menschen am Boden kommen ums Leben.

2007 - Millionenerbin Paris Hilton tritt eine 23-tägige Haftstrafe wegen verschiedener Verkehrsdelikte und Verstoßes gegen Bewährungsauflagen an.

1998 - Nach dem Bruch eines Radreifens prallen im niedersächsischen Eschede mehrere Waggons eines ICE bei Tempo 200 gegen eine Straßenbrücke. 101 Menschen sterben.

1995 - Im Seebad Heringsdorf auf der Insel Usedom wird die mit 508 Metern bis dahin längste Seebrücke Kontinentaleuropas eröffnet.

1992 - In Rio de Janeiro beginnt der erste Umweltgipfel der UN ("Erdgipfel"). An dem Treffen nehmen 106 Staats- und Regierungschefs teil.

1957 - Bei einem Manöverunglück im bayerischen Gebirgsfluss Iller bei Hirschdorf im Allgäu ertrinken 15 Soldaten der Bundeswehr. Das Unglück löst eine heftige Diskussion über die Befehlsstrukturen der neuen Armee aus.

1952 - Das Bundesarchiv in Koblenz wird gegründet.

1937 - Der ehemalige britische König Edward VIII., nunmehr Herzog von Windsor, heiratet die Amerikanerin Wallis Simpson, für die er 1936 auf den Thron verzichtet hatte.

AUCH DAS NOCH

2016 - dpa meldet: Der Stuttgarter Zoo Wilhelma setzt bei der Partnervermittlung für seine Orang-Utans auf Video-Dating. Den beiden Affendamen Sinta und Conny wurden bereits Filmschnipsel von infrage kommenden Männchen gezeigt, wie der Zoo mitteilte. Damit sollte getestet werden, ob sich das vorgesehene Zuchtpaar auch sympathisch ist.

GEBURTSTAGE

1997 - Louis Hofmann (20), deutscher Schauspieler ("Freistatt")

1992 - Mario Götze (25), deutscher Fußball-Nationalspieler (Borussia Dortmund)

1967 - Sven Ottke (50), deutscher Boxer, beendete seine Karriere 2004 als WBA- und IBF-Weltmeister im Supermittelgewicht

1942 - Curtis Mayfield, amerikanischer Soul-Musiker ("People Get Ready"), gest. 1999

1927 - Oscar Schneider (90), deutscher Politiker (CSU), Bundesbauminister 1982-1989

TODESTAGE

2016 - Muhammad Ali, amerikanischer Boxer, Olympiasieger im Halbschwergewicht 1960 in Rom, Weltmeister als Profi im Schwergewicht 1964, 1974 und 1978, geb. 1942

1977 - Roberto Rossellini, italienischer Filmregisseur ("Rom, offene Stadt"), geb. 1906

dpa