Kalenderblatt 2017: 3. März

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. März 2017:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa



9. Kalenderwoche

62. Tag des Jahres

Noch 303 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Friedrich, Kunigunde, Tobias

HISTORISCHE DATEN

2016 - US-Astronomen melden, dass das Weltraum-Teleskop "Hubble" die 13,4 Milliarden Lichtjahre entfernte Galaxie GN-z11 im Großen Bären entdeckt hat. "Hubble" war 1990 gestartet.

2015 - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kritisiert vor dem US-Kongress das geplante Atomabkommen des Westens mit dem Iran als "schlechten Deal". Die Rede auf Einladung der Republikaner war nicht mit dem Weißen Haus abgestimmt.

2012 - Wegen der Ölpest im Golf von Mexiko vereinbart der britische Konzern BP mit Privat- und Geschäftsleuten Entschädigungen von 7,8 Milliarden Dollar.

2002 - Der Weg für einen Beitritt der Schweiz als 190. Mitglied der Vereinten Nationen (UN) ist frei. 54,6 Prozent der Bevölkerung stimmen dafür; dagegen votieren 45,4 Prozent.

1992 - Beim bis dahin größten Grubenunglück in der Türkei kommen im Kohlerevier bei Kozlu am Schwarzen Meer 265 Menschen um.

1977 - In Tripolis wird die Sozialistische Libysche Arabische Volksrepublik ausgerufen. Muammar al-Gaddafi tritt an die Spitze eines fünfköpfigen Militärrats.

1972 - In Hamburg kommt es bei der Festnahme der Baader-Meinhof-Terroristen Manfred Grashof und Wolfgang Grundmann zu einer Schießerei. Ein Polizist erliegt später seinen Verletzungen.

1923 - Die erste Ausgabe des Nachrichtenmagazins "Time" erscheint in den USA.

1875 - George Bizets Oper "Carmen" wird in Paris uraufgeführt.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Weil Betrunkene rund um die Hamburger Reeperbahn überall hinpinkeln, hat die Interessengemeinschaft St. Pauli e.V. eine ungewöhnliche Aktion gestartet. Einige Wände, an die oft gepinkelt wird, sind jetzt mit superhydrophobem Lack beschichtet. Der soll so wasserabweisend sein, dass der Urin regelrecht abprallt und zurückgespritzt wird.

GEBURTSTAGE

1982 - Jessica Biel (35), amerikanische Schauspielerin ("Eine himmlische Familie")

1977 - Ronan Keating (40), irischer Popsänger ("If Tomorrow Never Comes"), in den 1990er Jahren Mitglied der Boygroup Boyzone

1952 - Wolfgang Kubicki (65), deutscher Politiker, FDP- Fraktionsvorsitzender im Landtag von Schleswig-Holstein seit 1996

1947 - Oscar Tabárez (70), uruguayischer Fußballtrainer, AC Mailand 1996, später Nationaltrainer Uruguay

1930 - Heiner Geißler (87), deutscher Politiker, CDU-Generalsekretär 1977-1989, Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit 1982-1985

TODESTAGE

2007 - Herbert Asmodi, Schriftsteller ("Jenseits vom Paradies") und Fernsehautor (Drehbuch "Der eiserne Gustav"), geb. 1923

1987 - Danny Kaye, amerikanischer Schauspieler und Entertainer ("Danny Kaye Show"), geb. 1913

