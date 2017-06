Kalenderblatt 2017: 4. Juni

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 04. Juni 2017:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. © dpa



22. Kalenderwoche

155. Tag des Jahres

Noch 210 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Christa, Klothilde, Quirin, Werner

HISTORISCHE DATEN

2015 - Die USA beschuldigen China eines Hackerangriffs auf das Computersystem der Bundesverwaltung. Dabei seien Daten von bis zu 21 Millionen Mitarbeitern erbeutet worden.

2012 - Ein wegen Mordes international gesuchter kanadischer Pornodarsteller wird in Berlin gefasst. Der 29-Jährige soll in Kanada vor laufender Kamera einen Studenten zerstückelt und Teile der Leiche in Paketen an politische Parteien in Kanada geschickt haben.

2007 - Das Landgericht Limburg in Hessen verurteilt einen 29 Jahre alten Fernfahrer wegen dreifachen Mordes und Vergewaltigung zu lebenslanger Haft. Der Familienvater hatte zwischen 2003 und 2006 drei Frauen ermordet und missbraucht.

2002 - Bremen und Niedersachsen geben den Startschuss für den geplanten Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven.

1977 - Radio Dreyeckland, ein Sprachrohr der links-alternativen Szene in Baden-Württemberg, geht zum ersten Mal auf Sendung.

1972 - Die schwarze Bürgerrechtlerin Angela Davis wird von einem Gericht in in San Jose (US-Bundesstaat Kalifornien) von der Anklage wegen Mordes und erpresserischer Entführung freigesprochen.

1962 - Vera Brühne und Johann Ferbach werden in München in einem der spektakulärsten Mordprozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte zu lebenslanger Haft verurteilt.

1961 - Die erste "Sportschau" der ARD wird ausgestrahlt.

1928 - Der Berliner Droschkenkutscher Gustav Hartmann ("der Eiserne Gustav") erreicht nach zweimonatiger Fahrt mit der Pferdekutsche Paris.

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: Faule Ausreden von Rasern kennt die österreichische Verkehrspolizei zuhauf, aber diese war neu: Er habe sein frisch gewaschenes Auto im Fahrtwind trocknen wollen, erklärte ein 20-jähriger Fahrer verdutzten Beamten, die ihn auf der Inntalautobahn stoppten. Der junge Mann fuhr 171 statt der dort erlaubten 100 Stundenkilometer.

GEBURTSTAGE

1967 - Marie NDiaye (50), französische Schriftstellerin ("Drei starke Frauen"), Prix Goncourt 2009

1952 - Bronislaw Komorowski (65), polnischer Politiker, Staatspräsident 2010-2015

1947 - Viktor Klima (70), österreichischer Politiker, Bundeskanzler 1997-2000

1882 - Karl Valentin, deutscher Komiker (Film "Orchesterprobe"), gest. 1948

1877 - Heinrich Wieland, deutscher Chemiker, Nobelpreis für Chemie 1927, gest. 1957

TODESTAGE

2015 - Edith Hancke, deutsche Schauspielerin, langjähriges Mitglied des Kabaretts "Die Stachelschweine", geb. 1928

1957 - Louise Schroeder, deutscher Politikerin (SPD), Oberbürgermeisterin von Berlin 1947-1948, geb. 1887

