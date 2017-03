Kalenderblatt 2017: 4. März

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. März 2017:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. © dpa



9. Kalenderwoche

63. Tag des Jahre

Noch 302 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Humbert, Kasimir, Rupert, Walburga

HISTORISCHE DATEN

2016 - Kurz vor seinem 85. Geburtstag heiratet Medienmogul Rupert Murdoch das frühere Model Jerry Hall (59).

2012 - Wladimir Putin wird nach vier Jahren als Regierungschef mit 63,6 Prozent der Stimmen erneut zum Präsidenten Russlands gewählt. Oppositionelle protestieren gegen Manipulationen und Fälschungen. Am 7. Mai tritt er das Amt an.

2002 - Im Beisein von NATO-Generalsekretär George Robertson und Verteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD) wird in Potsdam ein Forschungszentrum für Sicherheitspolitik eröffnet.

1997 - Russland startet erstmals einen Satelliten vom neuen Raumfahrtbahnhof Swobodnyj im Fernen Osten. Eine Rakete vom Typ "Start-1" bringt den Militärsatelliten "Seja" von einer mobilen Startrampe in eine Umlaufbahn.

1992 - Der frühere sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow trifft zu einem achttägigen Besuch in Deutschland ein.

1987 - In den Archiven des Moskauer Historischen Museums wird das bislang unbekannte Gedicht "Die Kokette" von Alexander Puschkin gefunden.

1977 - In Rumänien fordert ein Erdbeben der Stärke 7,2 auf der Richterskala mehr als 1300 Menschenleben.

1947 - Großbritannien und Frankreich schließen in Dünkirchen einen Bündnispakt für den Fall einer erneuten deutschen Aggression. Der Vertrag tritt am 8. September 1947 in Kraft.

1801 - Der dritte Präsident der USA, Thomas Jefferson, wird in Washington in sein Amt eingeführt.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: Ein Inder hat fünf Zauberwürfel in 84 Sekunden geordnet - und das mit nur einer Hand. Damit habe er einen neuen Weltrekord aufgestellt, sagte Bhargav Narasimhan aus dem südindischen Chennai.

GEBURTSTAGE

1967 - Sam Taylor-Johnson (50), britische Regisseurin ("Fifty Shades of Grey")

1947 - Uschi Brüning (70), Jazz- und Schlagersängerin ("Dei Name")

1947 - Jan Garbarek (70), norwegischer Saxofonist ("In Prais Of Dreams")

1944 - Bobby Womack, amerikanischer Soulmusiker ("It’s All Over Now"), gest. 2014

1932 - Miriam Makeba, südafrikanische Sängerin ("Pata Pata"), gest. 2008

TODESTAGE

2013 - Jérôme Savary, französisch-argentinischer Regisseur und Theaterleiter ("Grand Magic Circus"), geb. 1942

2007 - Henri Troyat, französischer Schriftsteller ("Die Giftspinne"), geb. 1911

