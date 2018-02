Kalenderblatt 2018: 12. Februar

vor 2 Stunden

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. Februar 2018:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. © dpa



Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa



7. Kalenderwoche, 43. Tag des Jahres

Noch 322 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Benedikt, Gregor, Ludan

HISTORISCHE DATEN

2017 - Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird von der Bundesversammlung in Berlin als Nachfolger von Joachim Gauck zum 12. Bundespräsidenten gewählt. Er war gemeinsamer Kandidat von SPD und Union.

2016 - Papst Franziskus trifft in Kubas Hauptstadt Havanna den russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill. Es ist die erste Begegnung der Kirchenoberhäupter seit der Kirchenspaltung im 11. Jahrhundert.

2015 - Die Präsidenten der Ukraine, Frankreichs und Russlands sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel vereinbaren in der weißrussischen Hauptstadt Minsk einen Fahrplan zur Befriedung des Konflikts in der Ostukraine ("Minsk II").

2013 - Nordkorea unternimmt seinen dritten unterirdischen Atomversuch. Der UN-Sicherheitsrat verurteilt den Test.

2008 - Der Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch wird neuer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK). Er tritt die Nachfolge von Kardinal Karl Lehmann an.

1998 - Der EU-Ministerrat in Brüssel verabschiedet endgültig das Tabak-Werbeverbot in der Europäischen Union.

1978 - Gerhard Schröder wird zum Bundesvorsitzenden der Jungsozialisten in der SPD (Jusos) gewählt.

1908 - In New York starten sechs Autos zu einer Rallye rund um die Erde. Drei Teams erreichen nach vier Monaten das Ziel Paris.

1899 - Deutschland kauft die pazifischen Marianen-, Karolinen- und Palau-Inseln von Spanien.

GEBURTSTAGE

1943 - Rainer Eppelmann (75), deutscher Theologe und Politiker (CDU), DDR-Bürgerrechtler, Mitbegründer des "Demokratischen Aufbruchs" 1989

1928 - Heinz Baumann (90), deutscher Schauspieler ("Adelheid und ihre Mörder")

1928 - Jürgen Thormann (90), deutscher Schauspieler ("Jakob und Adele") und Synchronsprecher (Michael Caine, Max von Sydow)

1923 - Franco Zeffirelli (95), italienischer Regisseur ("Romeo und Julia")

1768 - Kaiser Franz II., letzter Kaiser des Heiligen Römischen Reiches 1792-1806, als Franz I. erster Kaiser von Österreich 1804-1835, gest. 1835

TODESTAGE

2017 - Al Jarreau, amerikanischer Jazzsänger ("Ain't No Sunshine"), geb. 1940

2008 - Monica Morell, Schweizer Schlagersängerin ("Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an"), geb. 1953

dpa