Kalenderblatt 2018: 21. Februar

vor 3 Stunden

Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Februar 2018:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. © dpa



8. Kalenderwoche

52. Tag des Jahres

Noch 313 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Germanus, Petrus,

HISTORISCHE DATEN

2017 - Wegen neuer Bedrohungen und wachsender Aufgaben will die Bundeswehr ihr Personal aufstocken. Bis 2024 sollen die Streitkräfte auf 198 000 Soldaten wachsen, teilt das Verteidigungsministerium mit.

2013 - Der Bundestag verabschiedet ein neues Wahlrecht für Bundestagswahlen. Künftig gibt es bei Überhangmandaten für eine Partei automatisch Ausgleichssitze für die anderen Parteien.

2003 - Kroatien beantragt bei der griechischen EU- Ratspräsidentschaft offiziell die Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

1972 - Richard Nixon trifft als erster US-Präsident zu einem Besuch in der Volksrepublik China ein.

1968 - Die "Hamburg" - nach 30 Jahren das erste Übersee- Passagierschiff, das auf einer deutschen Werft entstand - läuft in Hamburg vom Stapel.

1962 - Der Bayerische Rundfunk sendet die erste Folge von "Meister Eder und sein Pumuckl".

1947 - Edwin Land präsentiert die von ihm entwickelte erste Sofortbildkamera seiner Firma Polaroid.

1919 - Der bayrische Ministerpräsident Kurt Eisner fällt in München einem Attentat des nationalistischen Studenten und Reserveoffiziers Anton Graf Arco auf Valley zum Opfer.

1808 - Russische Truppen marschieren in das damals schwedische Finnland ein.

GEBURTSTAGE

1953 - William Petersen (65), amerikanischer Schauspieler (TV- Serie "CSI - Den Tätern auf der Spur")

1943 - David Geffen (75), amerikanischer Filmproduzent und Medienunternehmer, 1994 Mitbegründer des Filmstudios DreamWorks

1943 - Paul Kirchhof (75), deutscher Jurist, Richter am Bundesverfassungsgericht 1987-1999

1933 - Bob Rafelson (85), amerikanischer Filmregisseur ("Wenn der Postmann zweimal klingelt") und -produzent,

1933 - Nina Simone, amerikanische Jazzsängerin ("My Baby just cares for me"), gest. 2003

TODESTAGE

1991 - Margot Fonteyn, britische Balletttänzerin, langjährige Partnerin von Rudolf Nurejew, geb. 1919

1967 - Wolf Albach-Retty, österreichischer Bühnen- und Filmschauspieler (Wiener Burgtheater); Vater von Romy Schneider, geb. 1906

