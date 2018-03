Kalenderblatt 2018: 22. März

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. März 2018:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.



12. Kalenderwoche

81. Tag des Jahres

Noch 284 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Lea

HISTORISCHE DATEN

2017 - Bei einem Doppelanschlag am britischen Parlament in London werden fünf Menschen getötet, darunter auch der 52-jährige Täter. Rund 50 Menschen werden verletzt.

2016 - Islamistische Terroristen verüben in Brüssel einen Doppelanschlag auf den Flughafen und die U-Bahn. Dabei werden 32 Menschen ermordet und etwa 340 verletzt.

2013 - Die Bundeswehr beginnt ihren zunächst auf zwölf Monate befristeten Auslandseinsatz in Mali. Sie soll die malischen Streitkräfte in die Lage versetzen, selbst gegen islamistische Rebellen zu kämpfen.

2004 - Mit einem Raketenangriff tötet Israel den bis dahin ranghöchsten palästinensischen Führer, Hamas-Gründer Scheich Ahmed Jassin.

1993 - Der Chip-Produzent Intel beginnt mit der Auslieferung des Pentium-Prozessors.

1974 - Der Bundestag beschließt, Volljährigkeit und Ehemündigkeit von 21 auf 18 Jahre herabzusetzen. Am 1. Januar 1975 tritt das Gesetz in Kraft.

1968 - Rainer Langhans und Fritz Teufel, Symbolfiguren der Studentenbewegung, werden vom Vorwurf des Aufrufs zur Brandstiftung freigesprochen.

1950 - Der Deutsche Beamtenbund (DBB) wird in der Bundesrepublik neu gegründet.

1876 - In Berlin Mitte öffnet die nach Entwürfen von August Stüler errichtete Nationalgalerie.

GEBURTSTAGE

1955 - Lena Olin (63), schwedische Schauspielerin ("Feinde - Die Geschichte einer Liebe", "Nachtzug nach Lissabon")

1948 - Bernard Dietz (70), deutscher Fußballspieler, MSV Duisburg 1970-82, 53 Einsätze in der Nationalelf

1948 - Andrew Lloyd Webber (70), britischer Komponist (Musicals "Cats", "Das Phantom der Oper")

1943 - George Benson (75), amerikanischer Jazzmusiker, Gitarrist und Sänger ("Give Me The Night", "On Broadway")

1933 - Eveline Hasler (85), Schweizer Schriftstellerin ("Die Wachsflügelfrau")

TODESTAGE

2013 - Chinua Achebe, nigerianischer Schriftsteller ("Okonkwo oder Das Alte stürzt"), geb. 1930

1993 - Gret Palucca, deutsche Tänzerin, Choreographin und Tanzpädagogin, Gründerin der Palucca-Schule in Dresden 1925, geb. 1902

