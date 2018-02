Kalenderblatt 2018: 27. Februar

27. Februar 2018:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. © dpa



9. Kalenderwoche

58. Tag des Jahres

Noch 307 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Augustin

HISTORISCHE DATEN

2017 - Nach 13 Tagen im Polizeigewahrsam muss der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel auf unbestimmte Zeit in türkische Untersuchungshaft.

2013 - Die EU-Staaten einigen sich in der Fischereipolitik. Beim Kampf gegen die Überfischung soll künftig ein Verbot helfen, versehentlich gefangenen Fisch wieder ins Wasser zu werfen.

2003 - Der in Berlin lebende Stararchitekt Daniel Libeskind gewinnt den international ausgeschriebenen Wettbewerb zum Bau des neuen World Trade Centers (WTC) in New York.

1993 - Die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer einigen sich in Potsdam für die anstehenden Verhandlungen mit der Bundesregierung auf ein gemeinsames Konzept zum Solidarpakt.

1973 - Aus Protest gegen Washingtons Indianerpolitik besetzen rund 200 Indianer die Ortschaft Wounded Knee (South Dakota).

1943 - Bei der "Fabrik-Aktion" werden tausende Juden an ihren Arbeitsplätzen, in ihren Wohnungen oder auf der Straße von den Nazis verhaftet und nach Auschwitz verschleppt.

1933 - Der Reichstag steht in Flammen. Die Nazis nehmen das zum Anlass für Massenverhaftungen. Der Niederländer Marinus van der Lubbe wird als Brandstifter hingerichtet. 2008 wird das Todesurteil aufgehoben.

1848 - Eine badische Volksversammlung in Mannheim fordert den Erlass einer konstitutionellen Verfassung, das Ende der Zensur und die Aufhebung von Adelsprivilegien. Damit beginnt die Revolution in Deutschland.

1693 - Die erste Frauenzeitschrift "The Ladies' Mercury" erscheint in London.

GEBURTSTAGE

1953 - Ian Khama (65), botsuanischer Politiker, Staatspräsident und Regierungschef seit 2008

1943 - Tom Astor (75), deutscher Countrysänger ("Flieg, junger Adler", "Hallo Freunde")

1928 - Alfred Hrdlicka, österreichischer Bildhauer ("Denkmal gegen Krieg und Faschismus" Wien 1988) und Grafiker, gest. 2009

1928 - Georgette Tsinguirides (90), deutsch-griechische Ballettmeisterin

1903 - Grethe Weiser, deutsche Schauspielerin ("Der schräge Otto"), gest. 1970

TODESTAGE

2013 - Van Cliburn, amerikanischer Konzertpianist, geb. 1934

2008 - Ivan Rebroff, deutscher Sänger ("Wenn ich einmal reich wär'"), geb. 1931

