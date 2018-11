Kalenderblatt 2018: 28. November

vor 1 Stunde

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. November 2018:

48. Kalenderwoche

332. Tag des Jahres

Noch 33 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Schütze

Namenstag: Berta, Gunther

HISTORISCHE DATEN

2015 - Wladimir Klitschko verliert die Schwergewichts- Weltmeistertitel der drei großen Boxverbände IBF, WBO und WBA. Er wird vom Briten Tyson Fury in Düsseldorf entthront.

2008 - Mit dem ersten Spatenstich beginnt in Shanghai der Bau des bis heute höchsten Wolkenkratzers in China. Der 632 Meter hohe Shanghai Tower wird 2015 fertiggestellt.

2000 - Als erster Deutscher wird der Fotograf Wolfgang Tillmans mit dem Turner-Preis ausgezeichnet, dem wichtigsten britischen Preis für moderne Kunst.

1993 - Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt tritt zurück. Anlass ist die sogenannte Gehälter-Affäre um angeblich zu hohe Amtsbezüge der vier aus dem Westen gekommenen Minister. Der Vorwurf stellte sich später als ungerechtfertigt heraus.

1964 - Die US-Sonde Mariner-4 startet zu ihrer Mars-Mission. Sie sendet 1965 beim Vorbeiflug 21 Fotos vom Mars.

1943 - Auf der Teheraner Konferenz verhandeln die USA, die Sowjetunion und Großbritannien über militärische Ziele und eine europäische Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg.

1918 - Kaiser Wilhelm II. unterzeichnet seinen Thronverzicht.

1821 - Panama erklärt seine Unabhängigkeit von Spanien und schließt sich Groß-Kolumbien an.

1787 - In Versailles wird ein vietnamesisch-französisches Abkommen unterzeichnet, mit dem die französische Expansion in Indochina beginnt.

GEBURTSTAGE

1953 - Ewald Lienen (65), deutscher Fußballspieler (Arminia Bielefeld 1974-77 und 1981-83) und Trainer (FC St. Pauli 2014-2017)

1948 - Agnieszka Holland (70), polnische Regisseurin ("Klang der Stille", "Hitlerjunge Salomon")

1943 - Randy Newman (75), amerikanischer Sänger und Pianist ("Short People", "You Can Leave Your Hat On")

1943 - Alexander Niemetz (75), Schweizer Journalist und Politologe, Moderator der ZDF-Nachrichtensendung "heute journal" 1991-2000

1931 - Tomi Ungerer (87), französischer Zeichner, Karikaturist und Autor ("Das große Liederbuch", "Kein Kuß für Mutter")

TODESTAGE

2015 - Luc Bondy, Schweizer Theaterregisseur, Ko-Direktor der Berliner Schaubühne 1985-1988, Film "Das weite Land" (nach dem Bühnenstück von Arthur Schnitzler), geb. 1948

1968 - Enid Blyton, britische Kinderbuchautorin ("Fünf Freunde", "Hanni und Nanni"), geb. 1897

dpa