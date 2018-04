Kalenderblatt 2018: 5. April

BERLIN - Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. April 2018:

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. © dpa



14. Kalenderwoche

95. Tag des Jahres

Noch 270 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Juliana, Vinzenz

HISTORISCHE DATEN

2017 - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) stellt die neue Cyber-Armee der Bundeswehr mit einem feierlichen Appell in Bonn offiziell in den Dienst.

2016 - Nach tagelangen Kämpfen zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Südkaukasusregion Berg-Karabach mit rund 120 Toten vereinbaren die Konfliktparteien eine brüchige Waffenruhe.

2012 - Der Chef der rechtspopulistischen italienischen Lega Nord, Umberto Bossi, tritt im Zuge eines Korruptionsskandals zurück.

1998 - In Japan wird die bis dahin längste Hängebrücke der Welt dem Verkehr übergeben. Die fast vier Kilometer lange Akashi- Kaikyo-Brücke hat eine Hauptspannweite von 1991 Metern.

1990 - Das erste frei gewählte Parlament der DDR konstituiert sich und wählt Sabine Bergmann-Pohl (CDU) zur Volkskammer- Präsidentin. Sie ist damit zugleich neues Staatsoberhaupt.

1970 - Der in Guatemala von Linksterroristen entführte deutsche Botschafter Karl Graf von Spreti wird ermordet aufgefunden.

1951 - In den USA wird die erste Operation am offenen Herzen mit Hilfe einer Herz-Lungen-Maschine durchgeführt.

1908 - Die Deutsche Fußball-Nationalelf absolviert ihr erstes offizielles Länderspiel. Sie unterliegt in Basel der Schweiz mit 3:5 Toren.

1355 - Der deutsche König Karl IV. wird in Rom zum römisch-deutschen Kaiser gekrönt.

GEBURTSTAGE

1983 - Tino Mewes (35), deutscher Schauspieler ("Der rote Baron")

1981 - Tom Riley (37), britischer Schauspieler ("Da Vinci‘s Demons")

1978 - Franziska van Almsick (40), deutsche Schwimmerin, gewann bei vier Olympischen Spielen (Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000 und Athen 2004) insgesamt vier Silber- und sechs Bronzemedaillen

1968 - Paula Cole (50), amerikanische Sängerin und Songschreiberin ("Where Have All The Cowboys Gone")

1908 - Bette Davis, amerikanische Filmschauspielerin ("Was geschah wirklich mit Baby Jane?", "Alles über Eva"), gest. 1989

TODESTAGE

2008 - Charlton Heston, amerikanischer Schauspieler ("Ben Hur", "Planet der Affen", "El Cid"), geb. 1923

2005 - Saul Bellow, amerikanischer Schriftsteller ("Der Regenkönig", "Humboldts Vermächtnis"), Nobelpreis 1976, geb. 1915

