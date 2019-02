Am späten Freitagnachmittag gegen 17.45 Uhr kam es in der Neuwieder Straße im Nürnberger Norden zu einer Kollision zwischen einem Land Rover und einem VW. Die Insassen der Wagen blieben unverletzt, doch die beiden Autos wurden beschädigt. Die Feuerwehr übernahm anschließend die Abbindung der ausgelaufenen Betriebsstoffe und leitete den verkehr um.

In Iphofen im Landkreis Kitzingen hat es am Freitag einen großen Polizeieinsatz gegeben: Ein 78 Jahre alter Jäger hatte sich dort in einer Wohnung verschanzt, bei sich hatte er mehrere Kurz- und Langwaffen. Um eine Gefahr für die Bevölkerung auszuschließen, wurden Straßen weiträumig abgesperrt. Neben einer Verhandlungsgruppe aus Unterfranken rückte auch das SEK aus Nürnberg an. Am Nachmittag konnte der Rentner in Gewahrsam genommen und der Einsatz beendet werden.