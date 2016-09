Kalte Dusche für Gladbach - 0:4-Pleite bei ManCity

vor 13 Minuten

MANCHESTER - Einen Tag nach der Absage wegen eines heftigen Unwetters geht Borussia Mönchengladbach im beeindruckenden Offensivpressing von Manchester City mit 0:4 (0:2) unter. Allein drei Tore gelangen Sergio Agüero.

Kalte Dusche für Mönchengladbach: Sergio Agüero trifft bei Manchesters Sieg gleich dreifach. © Peter Powell (dpa)



Kalte Dusche für Mönchengladbach: Sergio Agüero trifft bei Manchesters Sieg gleich dreifach. Foto: Peter Powell (dpa)



Damit hat sich die schwierige Champions-League-Dienstreise der Fußball-Elf vom Niederrhein endgültig zum Negativerlebnis wie 2015/16 entwickelt - und der Druck vor dem Heimspiel am 28. September gegen den FC Barcelona ist groß.

Früh trifft der Argentinier (r) zum 1:0, Kollege Ilkay Gündogan gratuliert. © Guido Kirchner (dpa)



Früh trifft der Argentinier (r) zum 1:0, Kollege Ilkay Gündogan gratuliert. Foto: Guido Kirchner (dpa)



Agüero machte es dem fünfmaligen deutschen Meister vor den nur etwa 40 000 Zuschauern im Etihad Stadium besonders schwer. Der 28 Jahre alte argentinische Star-Angreifer sorgte in seinem 78. Europacupspiel in der 9. Minute aus kurzer Entfernung für das 1:0, legte in der 28. Minute per Foulelfmeter seinen 46. Treffer in einem Europapokalmatch nach und machte mit dem 3:0 (77.) alles klar. Den Schlusspunkte setzte Kelechi Iheanacho (90.+1).

Kurz darauf hat der ehemalige Dortmunder seine Großchance, doch die Parade von Yann Sommer bewahrt den Bundesligisten vor dem schnellen zweiten Gegentreffer. © Guido Kirchner (dpa)



Kurz darauf hat der ehemalige Dortmunder seine Großchance, doch die Parade von Yann Sommer bewahrt den Bundesligisten vor dem schnellen zweiten Gegentreffer. Foto: Guido Kirchner (dpa)



Die geplanten Sicherungsmaßnahmen von Borussia-Coach André Schubert kippten früh. Der 45-Jährige ließ mit einer 3-4-3-Variante agieren. Die Dreier-Abwehrkette mit Nico Elvedi, Andreas Christensen und Tobias Strobl konnte sich der Angriffe des viermaligen englischen Meisters aber nicht lange erfolgreich erwehren. Schon nach neun Minuten entwischte Aleksandar Kolarov auf der linken Seite und schob flach nach innen, wo Agüero clever reagierte und einen Schritt schneller war als Christensen: 1:0 für ManCity.

Manchester macht viel Druck, aber nutzt die Chancen, wie durch den agilen Raheem Sterling, nicht. © Guido Kirchner (dpa)



Manchester macht viel Druck, aber nutzt die Chancen, wie durch den agilen Raheem Sterling, nicht. Foto: Guido Kirchner (dpa)



Drei Minuten später musste Borussia-Keeper Yann Sommer gegen den ehemaligen BVB-Mann Ilkay Gündogan, der von Guardiola überraschend erstmals in einem Pflichtspiel aufgeboten wurde, hellwach sein, um den Premierentreffer des lange verletzten deutschen Nationalspielers für ManCity zu verhindern. Beim Foulelfmeter, den Weltmeister Christoph Kramer an Gündogan verschuldet hatte, war Sommer gegen Agüero chancenlos.

Erst beim Elfmeter landet der Ball wieder im Tor der Gladbacher. Erneut ist es Agüero, der vollstreckt. © Peter Powell (dpa)



Erst beim Elfmeter landet der Ball wieder im Tor der Gladbacher. Erneut ist es Agüero, der vollstreckt. Foto: Peter Powell (dpa)



Nach dem 0:2 reagierte Schubert, wechselte Julian Korb für Kramer (38.) ein und stellte auf Vierer-Defensive um. Auch offensiv tat sich im Duell mit dem Premier-League-Tabellenführer ein bisschen was: Kapitän Lars Stindl sandte bei einem Schuss (42.) ein Lebenszeichen; der Chilene Claudio Bravo reagierte mit der Hand blitzschnell.

André Schubert ist zurecht besorgt, sein Team wirkt in der Defensive oft überfordert. © Guido Kirchner (dpa)



André Schubert ist zurecht besorgt, sein Team wirkt in der Defensive oft überfordert. Foto: Guido Kirchner (dpa)



Fünf Minuten nach Wiederbeginn hätte Agüero fast auf 3:0 erhöht. Sommer konnte noch die Hände hochreißen. Die Borussia wirkte aber nun insgesamt besser organisiert. Den überragenden Kevin De Bruyne konnten die Gladbacher aber nie ausschalten; auch nicht in der 73. Minuten beim Pass auf den sich völlig freilaufenden Raheem Sterling - doch auf Sommer war wieder Verlass. Bei Agüeros drittem Ding hatte der Schweizer aber nichts zu melden. Als das Spiel entschieden war, kam auch der Ex-Schalker Leroy Sané zu einem Kurzeinsatz.

Letztlich zeigt sich in der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Manchester mit Kevin De Bruyne ist kaum zu halten. Gladbach verliert verdient. © Guido Kirchner (dpa)



Letztlich zeigt sich in der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Manchester mit Kevin De Bruyne ist kaum zu halten. Gladbach verliert verdient. Foto: Guido Kirchner (dpa)



Am Dienstag war die Begegnung wegen eines heftigen Unwetters über Manchester um 24 Stunden verschoben worden. Team und Anhang bekamen dadurch erhebliche Planungsprobleme. So wurde der Rückflug der Mannschaft - direkt nach Mönchengladbach - nun auf Donnerstag (11.30 Uhr MESZ) verschoben. Um 14.00 Uhr war Training angesetzt.

Viele Fans konnten nicht mehr umdisponieren und verpassten den zweiten Versuch. Von den ursprünglich rund 1600 waren nur etwa 300 übrig geblieben und wurden von Borussia-Sportdirektor Max Eberl kurz vor der Partie teilweise per Handschlag persönlich willkommen geheißen. Nicht genutzte Tickets werden von der Borussia erstattet.

Dietmar Fuchs, dpa