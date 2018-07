Kampf gegen Feuersbrunst bei Potsdam

POTSDAM - Nachts tastet sich im grellen Scheinwerferlicht ein Löschpanzer durch den trockenen Kiefernwald, um Glutnester zu löschen. Tagsüber spritzt ein Wasserwerfer der Polizei direkt von der gesperrten Autobahn aus Wasser in den Wald.

Weil im Waldboden Munition aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet wurde, wurde ein Löschpanzer eingesetzt. Foto: Christian Pörschmann (dpa)



Eine schon vorbereitete Evakuierung der Ortschaft Fichtenwalde konnte am Donnerstagabend abgesagt werden, wie Polizei und Landkreis mitteilten. Die Flammen sind nun unter Kontrolle. Rund um den Brandherd direkt am Autobahndreieck Potsdam gab es wegen Sperrungen aber lange Staus, in denen Tausende Autofahrer standen. Das Technische Hilfswerk versorgte sie mit Getränken.

Ein Bundeswehr-Hubschrauber fliegt einen Einsatz bei Potsdam, um die Feuerwehr beim Löschen des Waldbrandes zu unterstützen. Foto: Christian Pörschmann (dpa)



Die ganze Nacht über waren rund 250 Helfer im Einsatz. Gefahr drohte nicht nur durch die Hitze des Brandes, sondern auch noch durch vermutete Munition aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden. Deshalb wurde der Löschpanzer eingesetzt. Zudem war ein Hubschrauber der Bundeswehr im Einsatz, der jeweils 5000 Liter Wasser auf die Flammen werfen konnte.

Der Kampf gegen die Flammen geht bei Potsdam unvermindert weiter. Auch ein Wasserwerfer der Polizei ist im Einsatz. Foto: Christian Pörschmann (dpa)



Die Helfer stellten sich auf einen langen Einsatz ein. "Die Brandbekämpfung wird sicherlich noch einige Tage dauern, da brennender Waldboden noch lange glimmt", sagte Landkreis-Sprecherin Andrea Metzler. Man hoffe jetzt auf wenig Wind - "und natürlich einen kräftigen Gewitterguss". Der ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes aber wenig wahrscheinlich.

Eine Feuerwehrfrau beim Löscheinsatz gegen den Waldbrand. Foto: Christian Pörschmann (dpa)



Der Waldbrand in Fichtenwalde, einem Ortsteil der Spargelstadt Beelitz (Potsdam-Mittelmark), führte auch am Freitag zu massiven Staus. Die A9 vom Dreieck Potsdam in Richtung Süden und ein Abschnitt der A10 sind weiter gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Wegen der andauernden hochsommerlichen Hitze ist es in Berlin und Brandenburg in jüngster Zeit immer wieder zu Wald- und Feldbränden gekommen. Foto: Friedrich Bungert (dpa)



Von den Absperrungen war auch die wichtige Ost-West-Achse betroffen. Auto- und Lastwagenfahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Auch auf nahen Umleitungsstrecken und in der Innenstadt von Potsdam stauten sich Fahrzeuge. Am Vortag und in der Nacht waren Autobahnabschnitte zeitweise in beide Richtungen gesperrt. Nach der teilweisen Verkehrsfreigabe warnte die Polizei vor Wildwechsel - der Wildzaun sei durch das Feuer beschädigt worden.

In der Nähe des Autobahndreiecks Potsdam sind rund 90 Hektar Kiefernwald in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Foto: Polizei Brandenburg (dpa)



Der ADAC erwartet am Samstag und Sonntag das verkehrsreichste Wochenende in diesem Jahr - weil in einigen Bundesländern die Ferien enden und in anderen beginnen, wie Verkehrsexperte Jörg Becker vom ADAC in Berlin sagte. "Tipp für alle: Genügend Kaltgetränke mitnehmen." Zudem solle man die Verkehrsnachrichten beachten und auf Kurztrips am Wochenende eher verzichten. "Ich würde an diesem Wochenende nicht an die Ostsee fahren - weil es extrem ist."

Das Feuer brach aus noch unbekannter Ursache seitlich der A9 aus. Anschließend breitete es sich rasend schnell aus. Foto: Christian Pörschmann (dpa)



Die Ursache für den Waldbrand, der nach Angaben des Landkreises auf einer Fläche von rund 50 Hektar wütete, ist noch unklar. Er war am Donnerstag in unmittelbarer Nähe der A9, die Berlin mit Leipzig verbindet, ausgebrochen. Denkbar ist daher eine weggeworfene Zigarette oder Funkenflug von einem Fahrzeug. In großen Teilen Brandenburgs, Niedersachsens, Mecklenburg-Vorpommerns und Sachsen-Anhalts herrscht derzeit wegen der Trockenheit höchste Waldbrandgefahr. Die Stadt Potsdam erließ am Freitag ein generelles Grillverbot auf öffentlichen Flächen - die Feuerwehr bat darum, auch auf Privatflächen keine offenen Feuer zu entfachen.

Einsatzwagen von Feuerwehr und Polizei stehen in der Nähe des Brandortes. Foto: Christian Pörschmann (dpa)



Auch auf einem Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming) kämpfen Feuerwehrleute weiter gegen einen Großbrand. Dort waren seit Donnerstag rund 160 Hektar Fläche verbrannt, allerdings keine Ortschaft bedroht. Teils ließ die Feuerwehr Bäume und Sträucher verbrennen, weil wegen vermuteter Munitionsreste ein Betreten der Flächen zu gefährlich war. Am Freitag kam auch hier ein Hubschrauber, allerdings ein kleinerer der Bundespolizei, zum Einsatz.

Von Rochus Görgen, dpa