Kanye West entschuldigt sich für unhöfliches Verhalten

vor 1 Stunde

NEW YORK - US-Rapper Kanye West (41) ist von einem Darsteller der neuen "Cher Show" am Broadway für sein Verhalten während der Premiere gerügt worden.

Kanye West hat dem Team von «The Cher Show» seinen Respekt versichert. © Evan Vucci/AP (dpa)



Kanye West hat dem Team von «The Cher Show» seinen Respekt versichert. Foto: Evan Vucci/AP (dpa)



Jarred Spector schrieb am Montagabend (Ortszeit) auf seinem Twitter-Account: "Hey Kanye West, es ist cool, dass du bei unserer 'The Cher Show' bist! Wenn du von deinem Handy hochschaust, wirst du sehen, dass eine Show läuft. Es ist Premiere, eine große Sache für uns. Danke dir".

Kanye West hatte die Premiere des neuen Musicals mit Ehefrau Kim Kardashian (38) besucht. In seiner Antwort auf Spectors Rüge versicherte er dem gesamten Showteam, die Darbietung habe ihn tief berührt: "Die Dynamik von Chers und Sonnys Beziehung haben Kim und mich so gerührt, dass wir uns an den Händen gefasst und 'I got you babe' gesungen haben. Bitte entschuldigt meinen Mangel an Etikette. Wir haben höchsten Respekt vor euch und eurer Energie, die ihr in dieses Stück steckt."

"The Cher Show" mit 35 Songs der Pop-Ikone startet offiziell am 5. Dezember im Neil Simon Theatre in New York.

dpa