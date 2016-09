Katy Perry hilft bei Geburt

LOS ANGELES - Die US-Sängerin Katy Perry (31) hat ihrer großen Schwester nach eigenen Worten bei der Geburt des zweiten Kindes geholfen.

Kann viel: Katy Perry. Foto: Joel Carrett (dpa)



«Habe meiner Schwester um 14 Uhr dabei geholfen, ihr Baby auf die Welt zu bringen, und bin um 20 Uhr wieder im Studio. Finde einmal ein Mädchen, das beides kann!», schrieb Perry am Dienstag auf Twitter.

Dazu postete sie Emojis eines Babygesichts und eines Mikrofons. Schon bei der Geburt des ersten Kindes ihrer Schwester Angela Hudson hatte die Sängerin, die gerade an einem neuen Album arbeitet, geholfen. Im Februar 2014 schrieb sie auf Twitter: «Endlich kann man jetzt "Hilft bei der Geburt von Babys in Wohnzimmern" in meinen Lebenslauf schreiben.»

