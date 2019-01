Kaufhof-Sanierung wird 2600 Jobs kosten

vor 1 Stunde

ESSEN/KÖLN - Bei der kriselnden Kaufhauskette Kaufhof sollen im Zuge der Fusion mit dem Rivalen Karstadt rund 2600 Stellen abgebaut werden. Das kündigte Karstadt am Freitag in Essen an.

dpa