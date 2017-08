Kaum noch Hoffnung für Bergsturz-Opfer in der Schweiz

vor 27 Minuten

BONDO - Nach dem gewaltigen Bergsturz in der Schweiz ist für die Angehörigen der vier deutschen Vermissten aus Baden-Württemberg die Hoffnung auf ein glimpfliches Ende deutlich geschrumpft.

Ein Bagger räumt in Bando Schlamm und Gesteinsbrocken. © Gian Ehrenzeller (dpa)



Ein Bagger räumt in Bando Schlamm und Gesteinsbrocken. Foto: Gian Ehrenzeller (dpa)



Die Polizei war am Freitag zwar weiter mit Hubschraubern und Rettungskräften sowie Spürhunden in dem Geröllgebiet. Die Überlebenschancen seien aber gering. "Da sucht man jeden begehbaren Winkel ab", sagte Polizeisprecher Markus Walser. "Doch irgendwann kommt die Zeit, wo man sagt, man hat alles getan."

Ein Mitglied des Such- und Rettungsdienstes und ein Rettungshund werden abgesetzt. © Gian Ehrenzeller (dpa)



Ein Mitglied des Such- und Rettungsdienstes und ein Rettungshund werden abgesetzt. Foto: Gian Ehrenzeller (dpa)



Es gebe immer noch Gebiete, in denen der Zugang für Rettungskräfte zu gefährlich wäre. "Wir haben immer die Gefahr, dass einzelne Felsbrocken herunterkommen könnten", sagte der Sprecher. Das Tal sei über weite Strecken bis zu 30 Meter hoch zugeschüttet. Die Polizei war mit den Angehörigen in Kontakt. Neben den Deutschen wurden auch zwei Österreicher und zwei Schweizer vermisst.

Bondo liegt an der Grenze zu Italien, rund 35 Kilometer südwestlich von St. Moritz. © Giancarlo Cattaneo (dpa)



Bondo liegt an der Grenze zu Italien, rund 35 Kilometer südwestlich von St. Moritz. Foto: Giancarlo Cattaneo (dpa)



Die Wanderer waren am Mittwoch unabhängig voneinander im Bondasca-Tal an der Grenze zu Italien unterwegs, als eine gewaltige Menge Fels von der Spitze des 3369 Meter hohen Piz Cengalo stürzte. Sie waren genau in die Richtung gewandert, die von dem Bergsturz verschüttet wurde, wie der Hüttenwart der Berghütte Sasc Furä der Zeitung "Blick" sagte.

Der 3369 Meter hohe Piz Cengalo im Kanton Graubünden. © Giancarlo Cattaneo (dpa)



Der 3369 Meter hohe Piz Cengalo im Kanton Graubünden. Foto: Giancarlo Cattaneo (dpa)



Nach dem Bergsturz schob sich eine Geröll- und Schlammlawine zu Tal, die alles in ihrem Weg fortriss. Die Lawine floss knapp am Dorf Bondo vorbei. Ein Alarmsystem warnte die 100 Einwohner - sie wurden in Sicherheit gebracht. Erste Bewohner konnten heute zurückkehren. Einige Zonen des Dorfes bleiben aber gesperrt. Es besteht die Gefahr weiterer Steinschläge.

In den höheren Lagen türmt sich der Schutt bis 50 Meter hoch auf. © Gian Ehrenzeller (dpa)



In den höheren Lagen türmt sich der Schutt bis 50 Meter hoch auf. Foto: Gian Ehrenzeller (dpa)



Zudem ist an gleicher Stelle erneut ein Murgang mit Gestein und Schlamm abgegangen. Die Geröllmassen schoben sich am Dorf Bondo vorbei. "Der Berg rutscht wieder! Dächer treiben vorbei!" meldete eine Reporterin von "Blick". Die Polizei bestätigte dies.

Bei dem Bergsturz am 3369 Meter hohen Piz Cengalo hatten sich riesige Mengen an Gesteinsmassen gelöst und waren ins Tal gedonnert. © Giancarlo Cattaneo (dpa)



Bei dem Bergsturz am 3369 Meter hohen Piz Cengalo hatten sich riesige Mengen an Gesteinsmassen gelöst und waren ins Tal gedonnert. Foto: Giancarlo Cattaneo (dpa)



Alle Rettungskräfte, die oben im Gebirge noch nach den acht Vermissten suchten, seien rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden, sagte eine Sprecherin. Geologen hatten weitere Verschiebungen im Gestein erwartet und davor gewarnt.

Auch wenn so große Bergstürze wie am Mittwoch äußerst seltene Ereignisse sind, sind sich Experten sicher, dass durch die klimatischen Veränderungen eine höhere Steinschlaggefahr herrscht als früher. Der Fels wird instabil, wenn Permafrost auftaut und Gletscher zurückgehen. Beides haben Forscher des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung in Davos seit Jahren dokumentiert.

dpa