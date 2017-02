Kaymer vor Abschlusstag Dritter beim PGA-Turnier in Florida

Palm Beach Gardens (dpa) - Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat sich beim US-PGA-Turnier in Palm Beach Gardens auf einen geteilten dritten Platz vorgespielt.

Martin Kaymer liegt in Florida gut im Rennen. Foto: Wilfredo Lee (dpa)



Der 32 Jahre alte Profi aus Mettmann benötigte auf dem Par-70-Kurs 68 Schläge und hat vor der Abschlussrunde mit insgesamt 203 Schlägen beste Chancen auf eine gute Platzierung. Kaymer liegt beim mit 6,4 Millionen US-Dollar dotierten PGA-National in Florida mit Emiliano Grillo, Sean O'Hair, Gary Woodland und Wesley Bryan hinter dem Führungsduo Rickie Fowler (197 Schläge) und Tyrrel Hatton (201). Alex Cejka scheiterte am zweiten Tag mit einer 79er-Runde am Cut.

