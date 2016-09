Kein Sommerkick für Schalke: Bayern- statt Urlaubsmodus

vor 1 Stunde

NIZZA - Die Reise in die Metropole am Mittelmeer hat für den FC Schalke 04 alles andere als Urlaubscharakter. Der Fehlstart mit zwei Bundesliga-Pleiten verleiht dem Europa-League-Auftakt des Revierclubs beim OGC Nizza zusätzliche Brisanz.

Für Schalkes Trainer Markus Weinzierl ist die gute Leistung des Teams gegen den FC Bayern in Bundesliga Standard für das Spiel gegen Nizza. © Sebastien Nogier (dpa)



Für Schalkes Trainer Markus Weinzierl ist die gute Leistung des Teams gegen den FC Bayern in Bundesliga Standard für das Spiel gegen Nizza. Foto: Sebastien Nogier (dpa)



«Keiner darf glauben, es riecht nach Cote d'Azur, und wir können einen Sommerkick abliefern», warnte Sportvorstand Christian Heidel eindringlich. Denn gegen das Team von Trainer Lucien Favre und dem neuen Starstürmer Mario Balotelli soll Schalke keinesfalls vom Bayern- in den Freizeitmodus zurückfallen.

«Nizza ist eine sehr gute Mannschaft mit einem sehr guten Trainer, der sich taktisch sicher etwas sehr Gutes ausdenken wird», sagte Heidel vor der ersten Partie in der Gruppe I im Stadion Allianz Riviera. «Wir können nur mit der gleichen Einstellung wie gegen München bestehen», verwies der Manager auf die leidenschaftliche Vorstellung beim 0:2 gegen Bayern München. Er fordert «Mut, Kampf und Einsatzwille» auch gegen den nach vier Spielen noch ungeschlagenen Tabellenzweiten der Ligue 1.

Dessen Coach Favre drängte Schalke in die Favoritenrolle. «Es ist ein eingespieltes Team, das gegen Bayern München trotz der Niederlage eine gute Leistung gezeigt hat», sagte der Schweizer.

Trainer Markus Weinzierl nahm seine Spieler in die Pflicht. Auch für ihn ist der Heimauftritt gegen den deutschen Rekordmeister der Maßstab. «Die Leistung, die wir zuletzt gegen die Bayern gezeigt haben, muss zum Standard werden. Dann werden wir auch Spiele gewinnen», sagte der Coach vor dem Abschlusstraining in Nizza. «Wir wollen hier mutig agieren und nicht reagieren.»

Gegen München bot der Coach fünf Neuzugänge auf - und Weinzierl hat wenig Grund, bei seiner Europapokal-Premiere mit Schalke die Elf groß zu verändern. Wenngleich er auch auf die hohen Belastungen in den kommenden englischen Wochen verwies. Angreifer Klaas-Jan Huntelaar scheint nach seiner gegen München erlittenen Gehirnerschütterung eingeplant. «Er hat seit Dienstag hundertprozentig mit der Mannschaft trainiert», meinte Weinzierl.

«Wir wollen gut in die Europa League starten», betonte Innenverteidiger Matija Nastasic, der sich mit Naldo wohl in erster Linie um Nizzas spektakulären Neuzugang Balotelli kümmern wird. Der italienische Nationalspieler, der Deutschland im EM-Halbfinale 2012 beim 2:1 mit einem Doppelpack aus dem Turnier schoss, überzeugte gleich bei seinem OGC-Debüt mit zwei Treffern gegen Olympique Marseille (3:2). «Er hat Qualität und einen guten Einstand gehabt. Wir wissen, auf wen wir aufpassen müssen, auch auf Balotelli», erklärte Weinzierl.

«Balotelli ist ein guter Typ und ein starker Spieler, wenn er sich auf Fußball konzentriert», lobte Nastasic, der in der Saison 2012/13 ein halbes Jahr gemeinsam mit dem «Enfante terrible» bei Manchester City spielte. «Aber wir dürfen nicht den Fehler machen und uns nur auf ihn konzentrieren.»

Der Brasilianer Naldo freut sich besonders auf das Wiedersehen mit Dante, mit dem er zuletzt in Wolfsburg spielte. «Wir haben schon miteinander gesprochen», verriet Naldo. Dante habe seinem Trainer bereits erklärt, dass er bei Standards nicht gegen ihn verteidigen wolle, scherzte der kopfballstarke Schalker.

In RB Salzburg und dem russischen Club FK Krasnodar warten danach zwei weitere starke Gegner. «Unser Ziel ist ganz klar, die nächste Runde zu erreichen», betonte Abwehrspieler Benedikt Höwedes. «Mentalität und Laufbereitschaft» forderte der Weltmeister. «Und der Spaß muss da sein, dann können wir in Nizza was holen.»

Ulli Brünger unnd Emilio Rappold, dpa