Keine Waffenruhe in Syrien

DAMASKUS - Trotz eines Berichts über einen Plan für eine Waffenruhe in Syrien sind die Kämpfe in dem Bürgerkriegsland in der Nacht weitergegangen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte gab es etwa heftige Kämpfe zwischen Rebellengruppen am Rande der Hauptstadt Damaskus.

Heftige Kämpfe wurden aus Damaskus gemeldet. © Youssef Badawi (dpa)



Die staatliches türkische Nachrichtenagentur Anadolu hatte am Mittwoch berichtet, die Türkei und Russland hätten sich auf einen Vorschlag für eine landesweite Waffenruhe geeinigt. Dieser Plan solle nun den Konfliktparteien des Bürgerkriegslandes unterbreitet werden, hieß es unter Berufung auf «vertrauenswürdige Quellen». Die Waffenruhe sollte bereits in der Nacht zum Donnerstag um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten. Terrororganisationen seien ausgenommen.

