Kerber gewinnt deutsches Tennis-Duell gegen Petkovic

vor 26 Minuten

INDIAN WELLS - Angelique Kerber hat das deutsche Duell mit ihrer Fed-Cup-Kollegin Andrea Petkovic klar für sich entschieden und beim Tennisturnier in Indian Wells die dritte Runde erreicht.

Angelique Kerber gewann souverän gegen ihre deutsche Kontrahentin. Foto: Kamran Jebreili (dpa)



Die 29 Jahre alte Kielerin setzte sich gegen die gleichaltrige Petkovic in nur 58 Minuten mit 6:2, 6:1 durch. Im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale der mit 6,8 Millionen Dollar dotierten Damen-Veranstaltung trifft Kerber auf Julia Putinzewa aus Kasachstan oder die Französin Pauline Parmentier. In der neuen Weltrangliste am 20. März wird Kerber nach der verletzungsbedingten Absage von Serena Williams die Amerikanerin wieder als Nummer eins ablösen.

dpa