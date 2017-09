Kerber scheitert bei Tennis-Turnier in Tokio

vor 55 Minuten

TOKIO - Die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Tokio ihr Halbfinale verloren. Die Kielerin unterlag mit 0:6, 7:6 (7:4), 4:6 in 2:08 Stunden gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa.

Ist beim WTA-Turnier ausgeschieden: Angelique Kerber. © Koji Sasahara (dpa)



Ist beim WTA-Turnier ausgeschieden: Angelique Kerber. Foto: Koji Sasahara (dpa)



Die in der Weltrangliste auf Position 14 abgerutschte Kerber verpasste damit den Einzug in ihr zweites Endspiel in dieser Saison. Im April hatte die 29-Jährige im mexikanischen Monterrey ebenfalls gegen die Weltranglisten-23. Pawljutschenkowa verloren.

dpa