Kering will Mehrheit an Puma abgeben

vor 3 Stunden

PARIS - Der französische Kering-Konzern will seine Mehrheit am deutschen Sportartikelhersteller Puma abgeben und unter den eigenen Aktionären verteilen. Kering selbst solle nur 16 Prozent an Puma behalten, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit.

dpa