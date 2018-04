Khloé Kardashian bringt Tochter zur Welt

vor 29 Minuten

CLEVELAND - Reality-TV-Star Khloé Kardashian (33) hat laut ihrer Mutter eine Tochter zur Welt gebracht. Kris Jenner (62) kommentierte die Geburt am Donnerstag (Ortszeit) in sozialen Medien: "Blessed" (dt. etwa "gesegnet"), schrieb sie in einem Post bei Instagram und Twitter.

Khloé Kardashian freut sich über ein Mädchen. © Evan Agostini/Invision (dpa)



Khloé Kardashian freut sich über ein Mädchen. Foto: Evan Agostini/Invision (dpa)



Darin freut sie sich darüber, dass die Schwestern Kim Kardashian, Kylie Jenner und Khloe innerhalb eines Jahres Mütter geworden sind und zeigt ein Video, in dem Kendall Jenner dreimal das Wort "Baby" wiederholt. Eine weitere Mitteilung der Familie gab es noch nicht.

Das Mädchen soll am Donnerstag in der Stadt Cleveland zur Welt gekommen sein. Es ist das erste Kind der 33-Jährigen, Vater ist Basketball-Profi Tristan Thompson. Im Februar kam Kylie Jenners (20) Tochter Stormi zur Welt. Kim Kardashian (37) hatte die im Januar zur Welt gekommene Tochter Chicago von einer Leihmutter austragen lassen.

dpa