Sportlich hoch her ging es beim Basketballturnier, das der CVJM Erlangen am Samstag veranstaltete. Auf Korbjagd gingen die Auswahlmannschaften der Michael Poeschke- und der Pestalozzi-Schule. Auch die Nachwuchskorbjäger der Friedrich-Rückert-Schule und der Adalbert-Stifter-Schule in Erlangen duellierten sich in engen Partien an dem Jugendturnier. © Horst Linke