Kirchenmusik statt Handwerk: Die Geschichte der Wedels

ROTH - Die Gebrüder Wedel sind beide durch die harte Schule des Windsbacher Knabenchors gegangen. Der eine (Klaus Wedel) wirkt seit über 30 Jahren als Kirchenmusiker in Roth, den anderen hat es nach Berlin verschlagen. Eine Familiengeschichte.

Kinder, wie die Zeit vergeht. Vor gut 50 Jahren zählten Klaus Wedel (im schwarzen Frack) und sein Bruder Wolfgang zu den Windsbacher Chorknaben. Die Kirchenmusik sollte sie ihr ganzes Leben begleiten. Foto: Archiv Knabenchor Windsbach



Auf dem Couchtisch im gemütlichen Wohnzimmer der vierköpfigen Familie Wedel lag neben der Tageszeitung meist auch die neueste Ausgabe des Evangelischen Sonntagsblattes. Der christliche Glaube war fest verankert im Leben dieser im oberfränkischen Arzberg beheimateten Familie. Für die beiden Söhne Wolfgang und Klaus war schon als Kinder die besondere Atmosphäre in einem Gotteshaus sowie das gemeinsame Singen eine vertraute Angelegenheit. Kirchliche Vokal- oder Instrumentalmusik ertönte aber auch in heimischen Gefilden. Vor allem wenn Mutters Kirchenchor wieder einmal drauf und dran war, sein Repertoire zu erweitern. Dann wurde selbst bei der Hausarbeit fleißig geübt.

In den Fußstapfen der musischen Mama

Dass beide Söhne in die Fußstapfen der musisch veranlagten Mama treten würden, zeichnete sich schon früh ab. Wolfgang saß bereits als Siebenjähriger am heimischen Klavier. Noch eiliger hatte es der fünf Jahre jüngere Klaus. Lesen und Schreiben war für ihn noch ein Buch mit sieben Siegeln, da konnte er schon recht gut mit den weißen und schwarzen Tasten des Klaviers umgehen. Zum Wechsel zur Orgel ließ sich Klaus aber mehr Zeit als Wolfgang, der es bereits als Zehnjähriger wissen wollte und nichts dabei fand, sich in kurzen Hosen an die Kirchenorgel zu setzen. Sein erster Lehrmeister, der Wolfgangs besondere Begabung schnell erkannt hatte, drückte in punkto Kleiderordnung beide Augen zu und nahm es auch nicht weiter tragisch, dass Wolfgangs Beine noch etwas zu kurz waren, um das Pedal der Orgel bedienen zu können. Dafür fand sich der Orgelschüler mit der Klaviatur von Übungsstunde zu Übungsstunde besser zurecht. Schon nach relativ kurzer Zeit betraute ihm die Kantorei seiner Heimatgemeinde bei Gottesdiensten und anderen Anlässen mit dem Orgelspiel.

Anzeige der Windsbacher

Als Wolfgang eines schönen Tages nach einem Auftritt an der Kirchenorgel im heimischen Wohnzimmer das Sonntagsblatt durchblätterte, fiel ihm die Überschrift einer kleinen Anzeige ins Auge. Mit dem Slogan "Singen und lernen!" warb der Knabenchor Windsbach um neue Schüler. "Wer hat Lust, Chorschüler im Windsbacher Internat zu werden?", lautete die Unterzeile. Für den Zehnjährigen überhaupt keine Frage. Er wollte und zwar lieber heute als morgen. Die Frage aber war, wie die Eltern auf sein Vorhaben reagieren würden. "Buben, lernt bitte etwas G'scheites", lautete die Devise des Vaters, wenn es um Beruf und Zukunft seiner Söhne ging. Dennoch nahm sich Wolfgang noch am gleichen Tag ein Herz und brachte am Kaffeetisch die Anzeige des Windsbacher Internats zur Sprache.

Im Nu entwickelte sich eine Diskussion, in die auch der sonntägliche Gast der Wedels, Tante Margarethe, lebhaft eingriff. Ein Studium zu finanzieren, würde unsere Möglichkeiten glatt weg übersteigen, war sich Vater Wedel sicher. Und die Mutter musste ihm recht geben. Vaters Verdienst als selbstständiger Tapezierer und Polsterer fiel im Grenzgebiet zu Tschechien nicht gerade üppig aus. Und selbst das Zubrot, das Mutter als Verwaltungsangestellte in der Arzberger Porzellanfabrik verdiente, machte das Kraut nicht fett.

Stipendium als Chance

Tante Margarethe allerdings ließ eine meist überstrapazierte Haushaltskasse nicht als Argument gelten. Schließlich sei in der Anzeige auch von der Möglichkeit eines Stipendiums die Rede gewesen, argumentierte sie. Außerdem würde der Bub über kurz oder lang sicher selbst zur Finanzierung beitragen. Tante Margareth setzte sich schließlich durch. Wolfgang bewarb sich als Chorschüler und wurde mit der Antwort nicht lange auf die Folter gespannt.

Die einstigen Chorknaben Wolfgang (li.) und Klaus Wedel als versierte Kirchenmusiker auf der Empore der Rother Stadtkirche. Foto: Hans Pühn



Schon zwei Wochen, nachdem er sein Bewerbungsschreiben zur Post getragen hatte, stand für Wolfgang in Nürnberg die Eignungsprüfung an. Im Gemeindesaal von Sankt Lorenz wartete ein Dutzend aufgeregter Buben auf den Lauf der Dinge. Der Prüfling aus dem Fichtelgebirge fühlte sich beim Vorsingen schon nach wenigen Liedzeilen auf sicherem Terrain. Sein Stimmumfang entsprach den Erwartungen und das Nachsingen verschiedener Tonfolgen stellte den erprobten Klavier- und Orgelspieler vor keine großen Probleme. Der Zehnjährige hatte die erste große Hürde seines jungen Lebens souverän gemeistert. Zwar fiel ihm der Abschied vom trauten Familienkreis und der Arzberger Maria-Magdalena-Kirche mit ihrer imposanten Orgelanlage ausgesprochen schwer, doch als er sich in Windsbach erst einmal eingelebt hatte, war er mit Begeisterung bei der Sache. Dabei lag für die Internatsschüler die Messlatte ziemlich hoch. Vor allem beim Chorunterricht.

Tragende Stimme der Windsbacher

Nur am Sonntag wenigstens konnten es die Chorknaben etwas ruhiger angehen lassen. Sieht man davon ab, dass der Knabenchor ausersehen war, die Gottesdienste in der örtlichen Kirche zu bereichern. Zum festen Ritual der Chorschüler zählten zudem die regelmäßigen Motetten in der St. Lorenzkirche in Nürnberg. Wolfgang reifte unter den Fittichen von Chorgründer Hans Thamm ziemlich schnell zu einer der tragenden Stimmen des Windsbacher Chores heran. Einige der Konzerte setzten weite Reisen voraus und boten den Buben so eine willkommene Abwechslung vom Internats-Alltag.

Aufgrund des ziemlich eng getakteten Lebens im Internat ergab sich für Wolfgang nicht allzu oft die Möglichkeit zur Heimfahrt ins Fichtelgebirge. Umso größer aber war stets die Freude, wenn Eltern und Bruder die beschwerliche Reise von Arzberg ins etwas abseits gelegene Frankenstädtchen Windsbach auf sich nahmen. War die Familie wieder einmal vereint, staunte Wolfgang nicht schlecht über die Fortschritte seines Bruders auf musischem Sektor. Dabei stellte er fest, wie sehr sich ihre musikalischen Vorlieben glichen.

Kleiner Bruder folgt

Da Wolfgang in Windsbach wiederholt anklingen ließ, wie groß das Talent seines "kleinen" Bruders sei, machte Chorleiter Hans Thamm kurzen Prozess, als ihm an einem Besuchstag Klaus mit seinen Eltern über den Weg liefen. "Ach, da ist ja der kleine Wedel", sagte er, nahm Klaus an die Hand und "entführte" ihn flugs in ein separates Zimmer zum Vorsingen. Schon nach wenigen Minuten war der Musikpräfekt genauso überzeugt vom Talent des Achtjährigen wie dessen Bruder Wolfgang. Die stolzen Eltern wollten Klaus dann auch keinen Stein in den Weg legen. Zumal der Chorleiter bei Klaus auf den offiziellen Eignungstest verzichtete. Der Knabenchor hatte so ab 1963 ein weiteres Brüderpaar in seinen Reihen.

In den gemeinsamen Internatsjahren legten Wolfgang und Klaus den Grundstein für eine identische berufliche Karriere. Beide studierten Kirchenmusik, spezialisierten sich auf das Orgelspiel, leiteten beziehungsweise leiten mit großem Engagement eine Kantorei und tragen den Titel eines Kirchenmusikdirektors. Als Organisten gelten sie als Koryphäen und beide haben sich zudem als Chorleiter große Meriten erworben. Wenn sie gemeinsam auftreten und noch dazu das Sinfonieorchester Greiz/Reichenbach zur Seite haben, ist ihre Welt in bester Ordnung. Beide greifen nur zu gerne auf die Qualitäten dieses hochgelobten Klangkörpers zurück. Auch wenn die Wedels seit Beginn der 1990er-Jahre mit der Vogtland-Philharmonie kooperieren und sich dabei zwischen den Musikern dicke Freundschaften entwickelten, sind Terminabsprachen nie einfach. Zwei Jahre beträgt inzwischen der Vorlauf.

Die Kantoren Wolfgang und Klaus Wedel mögen auf ihrem ureigenen Metier zwar nicht immer einer Meinung sein, als Brüder aber sind sie ein Herz und eine Seele. Auch wenn ihre Wirkungskreise inzwischen rund 450 Kilometer auseinanderliegen. Wolfgang studierte nach neun (!) Jahren Windsbacher Knabenchor ab 1969 an der Hochschule der Künste in Berlin Kirchenmusik. Klaus, dessen Karriere als Chorschüler wegen Stimmbruch nach sechs Jahren vorzeitig endete, legte von 1973 bis 1977 in der Hochschule Bayreuth sein Studium ab. Und wie Tante Margarethe vorausgesagt hatte, finanzierten "die Buben" ihr Studium mit Nebenjobs als Chorleiter und Orgelspieler weitgehend selbst.

Kantor in Roth

Während Klaus Wedel nach der Hochschule ohne Umweg die Kantorei in Roth ansteuerte, in der er bekanntlich heuer sein 40-jähriges Dienstjubiläum als Kirchenmusikdirektor feierte, wurde für Wolfgang Wedel nach sechs Jahren in der Berliner Kirchengemeinde Gatow die Kantorei Berlin-Tempelhof zur Heimat. Als gefragter Organist führten ihn Konzerte durch ganz Europa. Unter anderem an der Seite von René Kollo. Er war zudem von 1997 bis 2014 Organist der Berliner "Jedermann-Festspiele", Cembalist des Berliner Barock Orchesters, spielte an der Deutschen Oper Berlin und an der Semper Oper in Dresden als Solist der Orgelkonzerte von Francis Poulenc. Über 25 Jahre fungierte er zudem als Stellvertreter des Direktors der Berliner Sing-Akademie, Hans Hilsdorf.

Wolfgang Wedels besondere Liebe gehört der romantischen Orgelmusik, für die er mit der Sauer-Orgel in "seiner" Tempelhofer Glaubenskirche beste Voraussetzungen vorfand. Ein Leserbriefschreiber bezeichnete kürzlich Wolfgang Wedels Auftritt bei einer der regelmäßigen Tempelhofer Orgelnächten "als ein echtes Erlebnis", um anzufügen, dass der Kirchenmusikdirektor ein musikalisch wie optisch mächtiger Organist sei. Dass der Schreiber dabei auch auf Wedels etwas "barockes" Erscheinungsbild anspielte, stört den bodenständigen 67-Jährigen nicht sonderlich. Er kocht und genießt eben gern. Radfahren ist ein weiteres Hobby des Vaters von fünf Söhnen im Alter von 23 bis 45 Jahren. Nachdem er im vergangenen Jahr nach 37 Jahren im Dienst der Kirchengemeinde Alt-Tempelhof in den Ruhestand getreten war, erfüllte er sich heuer mit einer mehrwöchigen Radtour von Berlin zum Bodensee einen lange gehegten Traum. Trotz dieser sportlichen Episode: Gesang und das Orgelspiel liegen dem Berliner nach wie vor am Herzen. So tritt er bei der renommierten Berliner Hymnentafel, einem Männerchor, der die 20er- bis 50er-Jahre aufleben lässt, als 2. Bass auf und spielt in der Kirche und auf dem Friedhof noch oft die Orgel.

"Musik ist etwas Heiliges", lautet früher wie heute ein Lebensmotto der beiden Brüder. Gleich ob es sich um einen gesungenen, auf der Orgel oder vom Posaunenchor gespielten Choral, eine Motette oder um ein großes Oratorium handelt. Klaus Wedel, dienstältester hauptamtlicher Kirchenmusiker in Bayern und zugleich Präsident des Landesverbandes evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, will vor dem Ruhestand noch einige anspruchsvolle Projekte realisieren. Die entsprechenden Termine stimmt er zuallererst mit seinem Bruder ab, der stets gerne ins Fränkische reist. Im Rother Ortsteil Belmbrach, dem ländlich geprägten Wohnort seines Bruders, fühlt sich Wolfgang Wedel nämlich genauso wohl wie in der pulsierenden Großstadt.

In einem Punkt ist der Berliner dem Rother Wedel fast etwas neidisch. Wenns weihnachtet, rückt beim dreifachen Familienvater Klaus Wedel eine Enkeltochter in den Mittelpunkt, während in der Bundeshauptstadt die übernächste Generation noch auf sich warten lässt. Dieses Weihnachten wird die kleine Marlene "Opa Klaus" ganz für sich haben. Nach einem Ende November eingesetztem künstlichen Kniegelenk fällt diesmal das weihnachtliche Orgelspiel flach.

Profunder Notenschreiber

Trotz seines derzeitigen Einsatzes von Krücken ist für Klaus Wedel Langeweile kein Thema. Schließlich ist der Träger des Bundesverdienstkreuzes auch ein profunder Notenschreiber. Insgesamt 22 Bücher für Vorspiel und Orgel-Begleitsätze hat er bereits herausgegeben. Bei einer Gesamtauflage von 22.000 kann man davon ausgehen, dass in allen evangelischen Kirchen Bayerns auf der Orgelablage zumindest ein Wedel-Buch liegt. Ein Werk hat er zusammen mit seinem Bruder geschrieben. Und wer sagt‘s. Die beiden landeten einen Hit. Bislang wurden mehr als 10.000 Exemplare eines Volksliederbuches verkauft, das Posaunenchören relativ einfache Begleitsätze bietet. Der Weihnachts-affine Titel des Bestsellers: "Im Kreise der Lieben".

Knappe Zeit unterm Weihnachtsbaum

Wenn in den geschmückten Kirchen die Gottesdienste an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen anstehen, haben neben den Geistlichen auch die Kirchenmusiker ein großes Programm zu bewältigen. Die Brüder Wolfgang und Klaus Wedel, ihres Zeichens Kirchenmusikdirektoren, wuchsen schon in Arzberg mit einem zeitlich eingeschränkten Miteinander unter dem Weihnachtsbaum auf. Die Mutter sang im Kirchenchor und schon bald zählten auch ihre Buben zu den Protagonisten festlicher Gottesdienste. Zuerst in der Heimatkirche im Fichtelgebirge, dann als Sänger im Windsbacher Knabenchor. In ihren Studienjahren waren Wolfgang und Klaus Wedel an Weihnachten als Chorleiter beziehungsweise Orgelspieler gefragt. Als sie dann in Berlin und Roth lange Jahre eine Kantorei leiteten, blieb an Weihnachtstagen ebenso nur wenig Zeit zum Innehalten. Diesmal aber haben die beiden Brüder mehr Muse für ihre Lieben. Der Berliner Ruheständler Wolfgang Wedel (67) kann sich auf den einen oder anderen Auftritt als Organist beschränken und der Rother Klaus Wedel (62) muss an Weihnachten aus gesundheitlichen Gründen gezwungenermaßen seine Leidenschaft für das Orgelspiel zurückstellen.

