Die Freiwillige Feuerwehr Schwarzenbruck rückte am Samstagabend zu einem Garagenbrand in Ochenbruck aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Carport sowie ein davor parkender Elektro-Smart bereits in Flammen. Ein Übergreifen aus das Wohnhaus konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Beim dem Brand gingen jedoch zwei Autos, zwei Motorräder und ein Roller verloren. Der Sachschaden beläuft sich auf über 100.000 Euro.