Klopp mit Liverpool im Viertelfinale der Champions League

vor 6 Stunden

LIVERPOOL - Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool problemlos das Viertelfinale der Champions League erreicht.

Die beiden Liverpooler Roberto Firmino (l) und Adam Lallana (r) nehmen Portos Jesus Manuel Corona in die Zange. © Peter Byrne (dpa)



Dem englischen Premier-League-Club genügte am Dienstagabend beim 0:0 gegen den FC Porto an der heimischen Anfield Road ein kontrollierter Auftritt zum Einzug in die nächste Runde der Fußball-Königsklasse. Das Hinspiel hatten die Reds in Portugal mit 5:0 gewonnen.

Trainer Klopp bot trotz des klaren Vorsprungs weitgehend seine beste Besetzung auf, darunter auch die deutschen Profis Emre Can und Torwart Loris Karius. Stürmerstar Mohamed Salah wurde allerdings erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Neben Liverpool können aus England auch noch Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea in der Champions League weiterkommen.

dpa