Klopp spricht nach 3:0 gegen Man City von "Perfektion"

vor 26 Minuten

LIVERPOOL - 13. Spiel, siebter Sieg: Jürgen Klopp hat den Vorsprung im Trainerduell gegen Pep Guardiola weiter ausgebaut. Nach dem 3:0 (3:0)-Erfolg von Klopps FC Liverpool gegen Guardiolas Manchester City hat der 50-Jährige nun zwei Siege mehr in direkten Aufeinandertreffen mit dem Spanier.

Liverpools Trainer Jürgen Klopp bedankt sich bei seinen Spielern. © Peter Byrne/PA Wire (dpa)



Liverpools Trainer Jürgen Klopp bedankt sich bei seinen Spielern. Foto: Peter Byrne/PA Wire (dpa)



Liverpool zeigte seinen Fans mit drei Toren binnen 19 Minuten in Hälfte eins des Viertelfinal-Hinspiels eine tolle Fußballshow und ist auf dem besten Weg ins Halbfinale der Champions League.

"Das war kurz vor der Perfektion", sagte Klopp zur ersten Hälfte am Mittwochabend, in der sein Team die Citizens um die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané an der Anfield Road fast nach Belieben dominierte. "Wir waren in der ersten Halbzeit brettstark und haben es gut verteidigt. Wir haben fast nichts zugelassen und den Gegner durch geschicktes Anlaufen zu Fehlern gezwungen", sagte Klopp.

Der frühere Trainer von Borussia Dortmund und des FSV Mainz 05 warnte jedoch auch vor dem Rückspiel: "Es ist Halbzeit, kein Grund zu feiern. Wir müssen da nochmal durch." Klopp ist sich sicher: "Das wird nochmal richtig Energie kosten." Aufgegeben haben sich die Citizens trotz der klaren Niederlage nicht. "Das wird richtig hart, aber wir werden es versuchen", sagte Guardiola.

Hart wird es auch für die AS Rom. Die Italiener unterlagen dem FC Barcelona klar mit 1:4 (0:1). "Eine große Nacht im Camp Nou", twitterte Barça-Routinier Gerard Piqué, der das zwischenzeitliche 3:0 für die Katalanen erzielt hatte. Am kommenden Dienstag will der souveräne spanische Tabellenführer in Rom den Einzug in die Runde der besten vier Mannschaften perfekt machen. Zeitgleich hat Guardiola in Manchester mit City die Chance zur Aufholjagd.

dpa