Koch und Heintz gewinnen Silber bei Schwimm-EM

vor 59 Minuten

KOPENHAGEN - Marco Koch und Philip Heintz haben die ersten Medaillen für die deutschen Schwimmer bei der Kurzbahn-EM in Kopenhagen gewonnen.

Holte bei der Kurzbahn-EM in Kopenhagen Silber über 200 Meter: Marco Koch. © Jens Büttner (dpa)



Brustschwimmer Koch schlug über 200 Meter im Finale nach 2:01,52 Minuten an und musste sich nur dem Russen Kirill Prigoda geschlagen geben. 41 Hundertstelsekunden fehlten Koch zur erfolgreichen Titelverteidigung. Auf der 400-Meter- Lagenstrecke holte Heintz ebenfalls Silber. Schmetterlings- Schwimmerin Aliena Schmidtke unterbot im Halbfinale auf der 50-Meter-Strecke in 25,62 Sekunden ihren eigenen deutschen Rekord.

"Ich glaube, ich bin noch nie so locker 2:01 geschwommen", sagte Koch, der in 2:00,44 den Weltrekord hält. Gold sei nicht drin gewesen. "Aber darauf kann man schonmal aufbauen." Der Weltmeister hatte vor der EM mit einem Magen-Darm-Virus vier Tage flach gelegen. "Das merkt man dann leider doch ein bisschen."

Koch hat ein Jahr nach Olympia viel ausprobiert. Die Maßnahmen griffen im Wettkampf nicht sofort, scheinen nun aber Wirkung zu zeigen. Durch eine weitere Optimierung der Ernährung und die Umsetzung eines neuen Kraftkonzepts wirkt der 27-Jährige sehr austrainiert. Bei der WM im Sommer auf der Langbahn hatte Koch das Finale auf seiner Lieblingsstrecke noch verpasst. Das übergeordnete Ziel des Darmstädters sind die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Auch Heintz war mit seinem WM-Ergebnis nicht zufrieden, überzeugte nun aber mit Silber in der dänischen Hauptstadt. "Wunderbar, dass ich jetzt Zweiter geworden bin", sagte der Olympia-Sechste und Weltmeisterschafts-Siebte über die 200-Meter-Distanz. "Mit der Zeit bin ich nicht ganz so zufrieden, aber über den Vize-Europameister freue ich mich einfach", sagte Heintz. Er lag auf der 25-Meter-Bahn in 4:03,16 Minuten 3,69 Sekunden hinter Sieger Peter Bernek aus Ungarn. Jacob Heidtmann wurde in 4:08,56 Platz Sechster.

Nach seinem Rekord-Hattrick am Vortag mit drei nationalen Bestmarken schwamm Fabian Schwingenschlögl in Kochs Sieg-Rennen auf Rang sechs. Er erreichte in 2:04,67 Minuten eine persönliche Bestzeit.

Christian Diener erreichte am Tag nach seinem ärgerlichen 200-Meter-Finale, bei dem ihm die Rückenstarthilfe viel Zeit und eine Medaillenchance kostete, den am Freitag stattfindenden Endlauf über 100 Meter Rücken.

Thomas Eßer und Christian Kunz, dpa