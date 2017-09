Kohlschreiber tritt im Achtelfinale gegen Federer an

New York (dpa) - Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber fordert im Achtelfinale der US Open Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer heraus.

Philipp Kohlschreiber steht nach dem Sieg über den Australier John Millman im Achtelfinale. © Adam Hunger (dpa)



Der Wimbledonsieger aus der Schweiz gewann in New York gegen den Spanier Feliciano Lopez ungefährdet 6:3, 6:3, 7:5. Nach zwei Fünf-Satz-Erfolgen überzeugte der Schweizer erstmals im Turnierverlauf und machte damit das Duell mit dem Augsburger perfekt.

Kohlschreiber hatte zuvor in seinem Drittrunden-Match mit 7:5, 6:2, 6:4 gegen den Australier John Millman die Oberhand behalten. Die Bad Oldesloerin Julia Görges hat gegen Sloane Stephens aus den USA die Chance auf den Viertelfinal-Einzug beim abschließenden Grand-Slam-Turnier des Jahres. Der Hamburger Mischa Zverev tritt im Achtelfinale gegen Stephens Landsmann Sam Querrey an.

Der Weltranglisten-37. Kohlschreiber bezeichnete das Aufeinandertreffen mit Federer als "sensationell" und schwärmte: "Dafür spielt man Tennis." Der Bayer hat allerdings bislang alle elf Vergleiche verloren. "Wenn er gut spielt und ich gut spiele, wird es nicht reichen. Aber wenn er nicht gut spielt, bin ich da", sagte der 33-Jährige. "Man muss ihn dauerhaft unter Druck setzen."

Mit ungewohnt schwachen Auftritten hatte Federer in den ersten beiden Runden Zweifel an seiner Form wachsen lassen. Unter dem geschlossenen Dach des Arthur-Ashe-Stadions ließ er dem dem Weltranglisten-35. Lopez kaum eine Chance. Im dritten Satz gab die ehemalige Nummer eins eine 3:1-Führung zwar wieder her, geriet aber nicht in Gefahr und verwandelte nach 1:46 Stunden seinen ersten Matchball. "Ich bin sehr glücklich über meine Auftritt", sagte der der 19-fache Grand-Slam-Sieger.

Der Basler strebt in Flushing Meadows ein Halbfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal an. Der Spanier kam der Vorschlussrunde mit einem 6:7 (3:7), 6:3, 6:1, 6:4 gegen den Argentinier Leonardo Mayer einen Schritt näher. Im Achtelfinale bekommt es der US-Open-Gewinner von 2010 und 2013 mit dem Ukrainer Alexander Dolgopolow zu tun.

