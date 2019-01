Köln und Bonn tief verschneit

KÖLN/OFFENBACH(DPA) - Heftiger Schneefall hat die Millionenstadt Köln teilweise lahmgelegt. Der Verkehr auf dem Flughafen Köln/Bonn wurde unterbrochen. Seit 9.15 Uhr seien keine Starts und Landungen mehr möglich, sagte eine Sprecherin. Mindestens neun Flüge wurden gestrichen.

Ein Frau mit Schirm geht im Schneetreiben über eine Straße in Köln. © Oliver Berg (dpa)



Auf den Straßen kam es zu mehreren Unfällen, unter anderem auf der A4 im Kölner Süden bei Klettenberg mit drei beteiligten Autos. Das führte zu mehreren Kilometern Stau. "Ansonsten war es im Stadtbereich relativ ruhig", sagte ein Polizeisprecher. Es habe mehrere Unfälle gegeben, aber immer nur mit Blechschaden. "Die Leute fahren langsam, aber nicht langsam genug", mahnte er. Straßenbahnen verspäteten sich.

Tief verschneit ist auch Bonn. Innerhalb von drei Stunden zählte die Polizei dort etwa 30 schneebedingte Unfälle. Die Streuwagen seien wegen der vielen Staus kaum durchgekommen. "Wir hatten auch Schneelast, also große Äste, die auf die Fahrbahn gefallen sind", sagte ein Polizeisprecher. "Gott sei Dank, wenn's Verletzte gab, dann bislang nur leichtere Verletzungen."

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland verursachten Schnee und Eis im morgendlichen Berufsverkehr viele Probleme und Verzögerungen. Das Polizeipräsidium Westpfalz meldete 22 wetterbedingte Unfälle, allein 11 davon in Kaiserslautern. Eine Polizeisprecherin in Trier sagte: "Wir haben hier einige Lastwagen, die quer stehen."

