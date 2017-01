Kombinierer Frenzel Sprung-Zweiter bei Weltcup in Lahti

LAHTI - Olympiasieger Eric Frenzel peilt beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Lahti einen Podestplatz an. Der Oberwiesenthaler sprang 125,5 Meter weit und geht als Zweiter hinter Jarl Magnus Riiber in den 10-Kilometer-Langlauf.

Kombinierer Eric Frenzel beim Springen. © Christian Bruna (dpa)



Frenzels Rückstand auf den Norweger, der auf 128 Meter kam, beträgt 1:06 Minuten. Kaum noch Siegchancen besitzt Weltcup-Spitzenreiter Johannes Rydzek. Der Oberstdorfer liegt nach einem Sprung auf 113,5 Meter als Zwölfter schon 2:34 Minuten zurück. Der viermalige Weltcup-Gesamtsieger Hannu Manninen aus Finnland belegt bei seinem Comeback nur den 37. Platz nach dem Springen.

