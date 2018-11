Konflikt mit der Ukraine: Russland sieht Wahlkampfmanöver

MOSKAU/KIEW - Russland wertet die Ankündigung des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, das Kriegsrecht in seinem Land einzuführen, als Wahltaktik.

Ein Demonstrant wirft eine Rauchgranate während einer Demonstration vor der russischen Botschaft in Kiew. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine droht erneut zu eskalieren. © Efrem Lukatsky/AP (dpa)



"Dies ist definitiv ein toller Start in Poroschenkos Wahlkampf", schrieb der Vorsitzende des Außenausschusses im russischen Föderationsrat, Konstantin Kossatschow, auf Facebook. Er sprach von "einer schändlichen Piraten-PR-Aktion". Kremlsprecher Dmitri Peskow sprach von einer "gefährlichen Provokation".

Ein starkes Polizeiaufgebot sichert die russische Botschaft in Kiew ab. © Efrem Lukatsky/AP (dpa)



In der Ukraine steht im nächsten März die Präsidentenwahl an. Mit der Verhängung des Kriegsrechtes könnten die Wahlen verschoben werden, weil unter anderem das Versammlungsrecht im Wahlkampf nicht gewährleistet wäre und Ausgangssperren bestehen könnten. Das ukrainische Parlament wollte am Montagnachmittag bei einer Sondersitzung darüber entscheiden.

In Kiew versammelten sich Dutzende Demonstranten vor der russischen Botschaft. © Efrem Lukatsky/AP (dpa)



Am Sonntag hatte die russische Küstenwache ukrainischen Militärschiffen die Durchfahrt durch die Meerenge von Kertsch vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim verweigert. Eines der Schiffe war gerammt worden. Die Boote waren zusammen mit 23 Besatzungsmitgliedern in den Hafen von Kertsch geschleppt worden.

Am Ende hinterließen die aufgebrachten Ukrainer weiße Papierschiffchen. © Serg Glovny/ZUMA Wire (dpa)



Kiew hat von Russland nun die unverzügliche Freilassung der festgenommenen ukrainischen Matrosen gefordert. "Wir fordern, dass sie zusammen mit den Schiffen sofort der ukrainischen Seite übergeben werden", sagte Präsident Petro Poroschenko einer Mitteilung zufolge. Die "brutale" Festnahme verstoße gegen internationales Recht. Die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, sagte, der offizielle Vertreter der Ukraine in Russland werde in das Außenministerium einbestellt.

dpa